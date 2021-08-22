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Врачи рассказали, как вернуть аппетит после коронавируса

  • 22.08.2021, 10:30
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Врачи рассказали, как вернуть аппетит после коронавируса

Это довольно частое осложнение при COVID-19.

Пациентам, переболевшим коронавирусом и потерявшим аппетит после этого, нужно принимать сипинговые смеси. Об этом заявила эксперт центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

– После перенесенного ковида пациенты часто жалуются на отсутствие аппетита, поэтому рекомендуется принимать сипинговые смеси – это специальные сбалансированные питательные смеси, расфасованные небольшими порциями, которые пьют через трубочку или маленькими глотками несколько раз в день. Таким образом человек сможет поддержать необходимый энергетический баланс, – пояснила Провоторова, ее слова приводит «РИА Новости».?

Специалист добавила: в случае, когда аппетит остался нормальным, нужно есть хотя бы три раза в день, если у пациента нет хронических заболеваний (сахарного диабета, синдрома раздраженного кишечника, рефлюкса, сахарного диабета первого типа и других патологий, когда врачи советуют употреблять пищу через определенные интервалы).

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