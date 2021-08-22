закрыть
22 августа 2021, воскресенье, 12:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«В восемь лет решил взять жизнь в свои руки»

1
  • 22.08.2021, 10:41
  • 5,846
«В восемь лет решил взять жизнь в свои руки»

Монолог белоруса, который сам попросился в детдом.

В день, когда Илья родился, погиб его отец: он ехал в роддом впервые увидеть сына и разбился на машине. Мать не выдержала и начала пить, с каждым годом все сильнее. Быстро скатилась и уже через несколько лет брала маленького сына в «путешествия на трассу» по Беларуси. Маленький ребенок страдал от голода, холода, отсутствия внимания. Когда его в 7 лет нашли спящим в ящике из-под картошки в соседнем подъезде, отдали бабушке. Но и там он чувствовал себя чужим и в итоге в 8 лет сам пришел в милицию и попросился в детский дом, пишет onliner.by.

Это история про молодого парня, который добровольно прошел через четыре детских дома. Ему приходилось драться стенка на стенку, голодать, терпеть унижения и издевательства. Несмотря на все трудности, он благодарен детскому дому, считает свой выбор осознанным и никого не винит в том, что его детство оказалось совсем уж не сахарным. Сейчас Илье 24, он работает сразу на нескольких работах: снимается в кино и рекламе как модель, продает рекламу блогерам в соцсетях и планирует создать свой косметический бренд. Удивительным образом парень, который был «обречен» на провал, показывает, как можно прорываться в жизни из самой невыигрышной позиции, если у тебя есть стержень внутри и желание добиваться своего.

Вот лишь некоторые цитаты из этого монолога:

Когда я родился, отец ехал ко мне в роддом, попал в аварию и погиб. Фотографию отца я видел всего раз и ничего о нем не знаю. Мать после смерти отца начала пить. Мы ездили с ней по разным городам страны, останавливали фуры, она заводила знакомства и флиртовала. Таким способом она зарабатывала деньги. Это одно из немногих воспоминаний о матери.

Мне было 7 лет, мы вернулись из очередного путешествия, мама начала кричать, что-то кидать, винить меня в чем-то. Я пошел на улицу, было холодно, зима. Зашел в соседский подъезд, там стояли ящики для картошки. Забрался в один из этих ящиков и заснул. Там меня и нашли соседи. Они позвонили бабушке и передали ей.

С бабушкой жизнь была хорошая, она всему меня учила, была внимательна, кормила, одевала. Она говорила: «Учись! Это самое важное, это пригодится в жизни, ведь у тебя никого нет, ты должен надеяться только на себя». Наверное, именно это задевало меня больше всего.

Я понимал, что у бабушки пятеро своих детей (мама была старшей, остальные дети были еще несовершеннолетние), и тут еще я сверху свалился грузом. Чувствовал, что ей трудно: она одна, а нас пятеро в одной квартире. Я не то что чувствовал себя лишним, просто не хотел ждать какую-то очередь за какой-то вещью, вниманием.

Зимой мне исполнилось 8 лет. В какой-то передаче по телевизору увидел сюжет про детский дом. Мне очень понравилась идея, что все дети живут в одном доме, вместе играют, учатся, ездят отдыхать за границу. Как-то раз вместо школы я поехал в милицию. Пришел и говорю: «Отвезите меня в детский дом». Меня, конечно, отвезли к бабушке, она плакала, не понимала, что случилось, спрашивала: «Илья, что тебя не устраивает?»

Бабушка старалась как-то изменить ситуацию в доме, но решение во мне уже созрело.

Спустя две недели я опять проснулся и вместо школы поехал в милицию. Там я встретил того же участкового, а еще там был представитель из детского дома. Как говорится, все карты сложились. Чтобы меня точно забрали, я соврал, что меня бьют дома дяди. Мы опять приехали к бабушке, милиционер и соцработники сказали, что уже обязаны среагировать.

Я помню этот момент: бабушка стоит в слезах у подъезда, мне говорят попрощаться с ней, но это было так тяжело, что я просто развернулся, сел в машину и уехал.

Помню, что, приехав в детский дом, я неделю не разговаривал. Глубоко в душе переживал: что же я наделал? Конечно, увидел, что реальность сильно отличается от картинки в телевизоре. Разочарования не было, я увидел то, что хотел: много детей, большое здание, много общения. Но это было не совсем то, что я представлял, особенно после того, как на следующий день меня отправили в школу: почему-то я думал, что в детском доме учиться не надо.

Признаюсь, я много раз хотел попроситься обратно домой, но это было так сложно сделать… Для 8 лет это была огромная нагрузка: ты понимаешь, что ушел от родного человека, в чужую среду, тебе предстоит все строить с нуля. А еще я не хотел показать, что отвечаю за свои решения.

Практически все уверены, что детский дом — это какая-то каторга. Но там действительно хорошо: пятиразовое питание, возможность заниматься спортом, поездки за границу. Да, у нас был очень строгий распорядок дня, как в армии, но я к этому привык. А еще я привык, что если провинюсь, то придется отвечать.

Конечно, детские дома сильно отличаются друг от друга. Если жизнь в детском доме в Поставах у меня проходила более-менее спокойно, то в детском доме в Воропаево все было хуже: нас меньше кормили, порой мы голодали — в прямом смысле этого слова. Поэтому мы перелазили забор, искали бутылки, сдавали их и покупали на вырученные деньги еду. Батон и майонез — это было наша суперлакшери-еда.

А еще совершали налеты на огороды местных жителей, воровали огурцы, помидоры, капусту — и, конечно, получали за это «по шапке». Нам могли прописать хорошего леща — для 9-летних детей это было очень чувствительно. Могли забрать телефон и не отдать — что с техникой происходило дальше, неизвестно. Нас наказывали тем, чем мы развлекались. Если играли в футбол — забирали мяч, если рисовали — лишали красок и карандашей, если слушали музыку — конфисковывали плейеры.

В детдоме, расположенном в Дисне, было еще более жестко. Ты всегда там был настороже, всегда следишь за своими действиями. Жизнь стала сражением за свою репутацию. Когда с тобой дерутся, надо ответить, даже если против тебя парень намного старше. Убежишь или заплачешь — на тебе поставят клеймо «с**кло», гнобить будут после этого все время.

Дети делились на касты. Одни — самые сильные, с ними все понятно. Вторые ездили в Италию и могли подкупить окружающих «ништяками», которые оттуда привозили. А еще были спортсмены, репутация которых держалась на достижениях и на том, что к ним более доверительно относилось руководство детдома. Я был как раз спортсменом, но при этом мы все равно очень часто дрались.

Детей по ту сторону ограды детдома мы называли «домашние». А они нас — «оборванцы» или «детдомовские». Нас всегда это задевало, мы не понимали, чем мы хуже, и всегда дрались за свою честь. Я был одним из немногих, кто ушел из дома по своей воле, поэтому мне скорее было обидно за товарищей, которых забрали из семьи без их согласия или у которых родители погибли.

Запомнилась последняя крупная драка, когда против нас собралась бо́льшая часть шпаны из местного городка. Во время этой драки меня ткнули ножиком в живот. Я не понял, что произошло, просто упал на землю и лежал. Домашние, увидев стремную ситуацию, все разбежались, побросав своих, а мы «отступили», забрав всех своих, и очень этим гордились. С ножевым ранением обошлось: не были задеты важные органы, я скоро выздоровел.

Я не жалею ни на секунду, что ушел в детский дом. Мне кажется, там человек может увидеть себя настоящего. Ты учишься выживать, превращать любую ситуацию из «минуса» в «плюс». Ты формируешь свое мужество, приобретаешь навык находить лазейки даже в самых безвыходных ситуациях.

Мама приезжала в детский дом всего три раза за 8 лет. В последний раз она очень хотела восстановиться в правах, потому что приходилось платить государству за меня большие деньги. После этого я пошел к директору и сказал, что хочу судебный запрет на контакты со мной. Потом я ее увидел, уже когда вышел из детского дома. Она продолжает пить. Я поддерживаю контакт с бабушкой. Думаю, она простила меня за то, что я оговорил ее, когда придумал, что в доме меня бьют.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убывай!
Убывай! Артем Черников
Коллективная теща для коллективного Валенсы
Коллективная теща для коллективного Валенсы Ирина Халип
Граница на замке, небо на прицеле
Граница на замке, небо на прицеле Владимир Халип
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко
Вадим Прокопьев: В забастовке — кощеева смерть Лукашенко Вадим Прокопьев