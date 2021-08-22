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Популярный блогер показал, как жили в США пятидесятых годов

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  • 22.08.2021, 11:44
  • 3,380
Популярный блогер показал, как жили в США пятидесятых годов

Многие помнят, что в это время было в СССР.

Так, друзья — сегодня будет большой и интересный пост о том, как на самом деле выглядела жизнь в США в пятидесятые годы — в то время, когда в СССР правили всякие большевистские преступники, вроде Сталина и его соратников, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович.

Думаю вы уже знаете, что все время своего существования СССР пыжился догнать и перегнать Америку, постоянно для этого наращивая производство чугуна и мебельного дерматина ГОСТ 4018-48, но не мог понять главного — для стабильного и устойчивого развития людям нужна свобода, а с этим в СССР были большие проблемы — и поэтому советская гонка за американскими достижениями больше всего напоминала гонку осла за болтающейся перед носом морковкой.

Честно говоря, фотографии США пятидесятых годов шокируют. В одном абзаце сложно описать, чем именно — всем сразу. Тем, как там выглядят люди, тем как они одеты, какие прически носят на голове и какое выражение на лице, на каких автомобилях ездят и в каких домах живут. Вторая волна шока приходит от осознания, что 90% вещей, которые в СССР появились с падением Железного занавеса — в США существовали уже в довоенное время. Супермаркеты с тележками, автоматические кассовые ленты, жидкий гель для стиральных машинок, сами стиральные машинки — всем этим американцы давно и успешно пользовались уже 70-80 лет назад и даже раньше. Пост-советский же человек живет со странным внутренним ощущением, что все это было изобретено после 1991 года.

Но самый большой шок заключается в осознании факта, что совок фактически украл жизнь у нескольких поколений. У Нила Геймана в новелле "Коралина" была такая ведьма, которая воровала человеческие жизни и помещала их в затхлый, темный и сырой чулан — вот таким вонючим чуланом СССР стал для многих поколений несчастных советских граждан — отрезанных от благ мировой цивилизации и влачащих нищенское существование. Большевики просто украли эти жизни.

Начнем с того, что сам принцип жизни и общественный уклад в СССР и США сильно различался — США пятидесятых были открытой страной реальной свободы, куда мечтали приехать люди со всего мира. СССР же был самой настоящей тюрьмой народов с закрытыми границами — который не выпускал за границу собственных граждан — кстати, уже одно это сравнение ставит точку на всех россказнях фанатов совка про какой-то там "великий СССР".

В отличие от совка, в котором воспевался некий "коллектив" (сборище, средний интеллект которого выравнивается по самым слабым его звеньям), в США главной ценностью была объявлена личность и ее права — право на собственность, право на владение оружием, избирательное право и так далее. Проще говоря — США были страной равноправных граждан, в которой не было диктата какой-то одной политической партии или спецслужбы (как в совке). Проявлялось это во всем — в США было очень просто и недорого купить шикарный частный автомобиль. На фото — пляжи Флориды в 1957 году. И да, как выглядят и одеты люди тоже обратите внимание.

Еще один снимок, тоже пятидесятые годы. Фанаты СССР сейчас подпрыгнут и убегут искать "аналогичные" фотографии советских номенклатурщиков на "Чайке" в Крыму — но вот беда, в совке так жила только небольшая (3-5%) группа населения, тогда как в США так жил обычный средний класс (более половины населения).

Заправка в США, 1955 год. На снимке — авто обычного американского среднего класса. Справа нечто, с чего в СССР содрали "членовоз" ЗИС-110, на котором ездили всякие важные генералы, высшие чиновники и банды НКВД. Спорткаров в СССР не было вообще — это было что-то из другой галактики. В таком серебристом обтекаемом дизайне советским гражданам показывали только рисунки ракет и приказывали ими гордится.

Бруклин, 1956 год, семтя приехала за покупками. Обратите внимание на качество дорог и тротуаров, на то какие машины припаркованы у обочины, на то как одеты люди.

А вот так в США выглядели сельские парни — снимок 1959 года. Тоже обратите внимание на прически, на одежду, вообще на внешний вид и лица людей. С совком тех лет даже и сравнивать не хочется — уж очень печальная картина будет.

Очень красивый автомобильный паркинг в городе Сент-Луис, 1953 год. Сколько паркингов в СССР было построено к моменту смерти Сталина, который принял Россию с сохой а оставил с невероятно огромной атомной бомбой? Правильно — ни одного.

А это детское кресло в американском автомобиле пятидесятых годов. Да, оно было изобретено и использовалось уже тогда — о чем советские автомобилисты не подозревали и в восьмидесятые годы. "А зато в СССР нарисовали невероятно страшный подземный водоплавающий танк-прототип для противодействия капитализму!" — вдруг вскрикивает фанат совка, и тут же моментально убегает на застекленный балкон, чтобы оттуда проверить — не наступает ли еще на его двор пята НАТО?

Просто парочка уличных фото. Парковка возле кафе:

Пятая авеню в центре Манхэттена в Нью-Йорке, середина пятидесятых. Тоже обратите внимание на то, как на снимке выглядят и одеты люди. В СССР тех же лет женщины в районе пятидесяти лет очень быстро превращались в согнутых бабушек в платочках на головах.

А это наверное самый крутой снимок из всей серии. Лос Аджелес, 1954 год. У детей вполне современные ролики, они одеты в яркие цветные футболки — какие в совке появились только ближе к концу семидесятых годов, а в качестве массовой одежды — только после распада совка. 1954 год, Карл!

Давайте заглянем теперь на американскую кухню 1950-х. Типичная кухня американского среднего класса в пятидесятые годы выглядела вот так — правильный и удобный кухонный гарнитур с общей столешницей (которая в пост-совке появилась вообще только в 2000-е годы), розетки для техники в стене, крутая плита, современная бытовая техника — включая тостеры, блендеры, электрочайники и кухонные комбайны.

Еще кухня, обед готовят маленькие хозяюшки) Слева — шикарная плита, над удобной столешницей — рулон бумажных полотенец, чуть дальше — розетки для техники, в углу — кухонный комбайн, а в правом углу снимка можно увидеть большой холодильник и удобную стиральную машину — такую машину а-ля "Вятка-автомат" совок смог освоить только ближе к восьмидесятым годам, до этого предлагая своим гражданам только стиальную доску и какое-то ведро с ручкой. Да, я забыл сказать — снимок сделан в 1955 году.

Нелишним будет добавить, что подобным образом кухни в США выглядели уже очень давно — вот, например, снимок 1939 года с обычной американской кухней. Плита, холодильник, кухонный комбайн, розетки. Советским же гражданам еще и в пятидесятые годы рассказывали о том, что "холодильник — это такая машина, которая работает электричеством" и о том, что дровяные плиты нужно почаще очищать от золы и сажи.

Давайте теперь взглянем на магазины. во это — снимок обычного американского супермаркета пятидесятых годов, на полках которого есть буквально все, что в пост-совке появилось только в конце девяностых-начале двухтысячных. Печенье, шоколад, любые напитки и продукты — в пятидесятые годы в США всего этого было в изобилии. Для сравнения посмотрите, каким убожеством было посещение советского магазина примерно в те же годы.

Помимо изобилия, все продукты также очень красиво выглядели — некачественные продукты в среде свободной конкуренции никто бы не стал покупать, и фирма-производитель быстро обанкротилась бы. Вот этот снимок ниже — кстати вообще 1942 года:

Пятидесятые годы, касса в американском супермаркете. Тут как говорится без комментариев...

А вот так (точно так же, как сегодня) выглядело в США 1950-х годов посещение гипермаркета. Вы-то небось думали, что гипермаркеты изобрели в двухтысячные, а? Признавайтесь.

Американские мальчишки пятидесяты годов с собственными велосипедами.

Семья на развязке возле аэропорта смотрит на гигантский Боинг-377 Стратокрузер, фото 1951 года. В СССР в это время еще вовсю функционировали концлагеря ГУЛАГа, а великий мелиоратор и языковед заставлял людей верить в то, что они живут в лучшей в мире стране.

Чувствую, что фанаты СССР уже набрали в грудь воздуха для ответа Чемберлену, поэтому в конце поста добавлю, что космическая программа в США тех лет тоже существовала, и весьма успешная. По итогу пятидесятых годов США запустили и вернули человека на Луну — что совершенно не мешало развивать в стране другие отрасли. Никто не обещал американцам "счастливый коммунизм к восьмидесятому году", никто возводил космос в культ, никто не призывал "затянуть пояса ради полета дорогого нашего товарища Нила Стивеновича Армстронга" — люди просто могли жить и радоваться жизни.

Ну а в качестве послесловия еще раз повторю — СССР отнял жизни у многих поколений сказками о несуществующем коммунизме — ради этого людей обрабатывали пропагандой и призывали не возмущаться своей нищетой, не спрашивать, куда исчезли родственники, рассказывая сказки о бдущем, которое никогда не настанет. В США была иная философия — каждый человек ценен здесь и сейчас, и он должен прожить свою единственную и уникальную жизнь как можно более достойно.

Именно поэтому США и сейчас остается сверхдержавой, куда съезжаются лучшие умы планеты. Ну а несчатсные советские граждане после конца СССР остались с фантиками вместо денег, ворохом фантасмагорических мифов и говняными бесплатными хрущевками...

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