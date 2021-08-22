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Нелегально пересечь литовскую границу из Беларуси пытались лишь двое нарушителей

  • 22.08.2021, 12:24
Нелегально пересечь литовскую границу из Беларуси пытались лишь двое нарушителей

Это — минимум с 3 августа.

Литовские пограничники за минувшие сутки развернули на белорусско-литовской границе всего двух мигрантов. Как сообщает Delfi, впервые с 3 августа, когда пограничникам дали право не пропускать нелегалов, зафиксировано однозначное число нарушителей.

Единственная попытка нелегального въезда в страну была заблокирована в Варенском районе, говорится в сообщении пограничной службы Литвы. Троим иностранцам разрешили въехать в Литву по гуманитарным соображениям.

С начала года через границу с Беларусью в Литву въехало более 4,1 тысяча нелегальных мигрантов. Литва обвиняет официальный Минск в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.

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