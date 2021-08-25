ФИФА удовлетворила иск украинского футболиста к брестскому «Динамо» 25.08.2021, 19:38

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По слухам, на миллион долларов.

Палата по разрешению споров ФИФА удовлетворила иск украинского защитника Евгения Хачериди к «Динамо-Брест», об этом сообщает защищавшее интересы футболиста адвокатское бюро ISKOR. Теперь белорусский клуб должен будет компенсировать ему ущерб, связанный с невыполнением контрактных условий. Точная сумма иска неизвестна, однако СМИ и футбольные функционеры ранее озвучивали цифру в миллион долларов.

Известный украинский защитник Евгений Хачериди стал футболистом брестского «Динамо» в январе 2020-го года, когда клуб принадлежал Александру Зайцеву (его называют одним из приближенных к Александру Лукашенко бизнесменов) и не испытывал проблем с деньгами. На тот момент футболист был самым дорогим игроком чемпионата Беларуси с рыночной стоимостью в 1,75 миллиона долларов. Ранее Хачериди выступал за киевское «Динамо» и сборную Украины и считался одним из сильнейших украинских футболистов своего поколения, пишет zerkalo.io.

Однако в Бресте карьера Хачериди не сложилась. В 2020 году он провел за брестчан 21 матч во всех турнирах (около половины всех игр сезона), больше запомнившись красной карточкой в матче с «Витебском» и последовавшей за этим попыткой ударить главного арбитра встречи.

В итоге уже в январе 2021-го украинец покинул клуб, расторгнув контракт — как сообщается, в одностороннем порядке из-за нарушений клубом контрактных обязательств. А весной этого года появилась информация, что Хачериди хочет отсудить у клуба еще и компенсацию — за невыполнение условий контракта. Представитель футболиста рассказывал в интервью, что речь шла о задержках по выплатам, предусмотренным условиями соглашения.

Одной из проблем в споре стало то, что за время выступлений Хачериди в Бресте «Динамо» сменило собственника и юрлицо: Александр Зайцев передал клуб в ведение городских властей. Новые собственники настаивали, что все вопросы по контракту Хачериди должен решать именно с бизнесменом, приглашавшим его в клуб. Также из уст новых клубных функционеров звучала сумма в миллион долларов. В то же время представители футболиста считали, что рассчитываться по старым обязательствам должно новое юрлицо, поскольку оно стало спортивным правопреемником, унаследовавшим как турнирные достижения, так и финансовые обязательства прежнего субъекта.

В итоге палата по разрешению споров ФИФА приняла сторону украинца, обязав компенсировать ущерб новых владельцев клуба. Отметим, что у белорусского клуба, вероятно, остается возможность подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

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