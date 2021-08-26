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Российский политолог: Лукашенко лишится власти

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  • 26.08.2021, 10:55
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Российский политолог: Лукашенко лишится власти
фото: ТАСС

Протестные настроения белорусов имеют огромное значение.

На недавнюю встречу Ангелы Меркель и Владимира Путина возлагалось неоправданно много надежд, хотя это обычный прощальный визит, считает российский политолог Федор Крашенинников.

Тем не менее, тот факт, что на переговорах лидеров ФРГ и России обсуждался белорусский вопрос, заслуживает внимания, пишет «Салідарнасць»:

– Ангела Меркель пытается закрыть все сложные моменты, которые не успела решить на посту федерального канцлера – в том числе и вопрос Беларуси. Меркель попыталась сделать очень многое, но она не всесильна. Возможно, она просто хочет быть честной с собой и сказать, что сделала все, что могла.

И в ходе «прощального визита» также попыталась в очередной раз убедить Путина перестать издеваться над Беларусью…

Это важно – то, что канцлер попыталась донести Путину, что он не прав. Он остался при своем мнении, скорее всего, но это не ее вина, а его упрямство. В следующий раз от имени Германии с ним будет говорить, в том числе и о Беларуси, какой-то другой человек – и еще неизвестно, кто этот человек и как он будет разговаривать.

Путин, напомним, заявил в ответ, что «противоречия внутри белорусского общества могут быть решены исключительно самими белорусами без внешнего вмешательства».

– Лицемерия в словах политиков всегда достаточно, тем более в словах Владимира Путина, – считает политолог. – Как я трактую эту речь: очевидно, Путин не хочет связываться политически, интегрироваться и присоединять Беларусь до тех пор, пока она продолжает оставаться протестной. И в этом смысле до тех пор, пока белорусы будут продолжать сопротивляться режиму Лукашенко, они сопротивляются и более тесной интеграции с Москвой.

Потому что Путину совершенно не хочется получить еще одну головную боль, разговоры о согласовании дорожных карт и углублении интеграции останутся лишь разговорами.

– В нынешнем виде Беларусь никоим образом не может быть интегрирована в состав России, к вашему и нашему счастью. …У Лукашенко есть одна очень неприятная для Путина черта: он прекрасно понимает, что, как только подпишется под полной интеграцией с Россией, на этом закончится и его самостоятельное правление, и он тут же лишится власти, в лучшем случае, а в худшем – через некоторое время заболеет и умрет.

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