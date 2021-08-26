Мы, белорусы, свободные люди 26.08.2021, 10:10

Сегодня главный выбор стоит за рабочими: пойти на работу или остаться дома.

- Каждый день мы выбираем что делать. Выпить кофе или чай, посмотреть фильм или поехать в гости, почитать книгу или послушать музыку, взять отпуск или поработать. Вариантов целое множество и каждый раз, делая выбор, мы формируем свое будущее в глобальном смысле, пишет телеграм-канал «БОР».

Никто не в силах нами управлять. Это подвластно только нашим инстинктам. Сегодня наш инстинкт самосохранения говорит нам, что страна нуждается в переменах. В изменении госаппарата и в корректировке законов. От этого зависит жизнь белорусской нации.

Сегодня главный выбор стоит за рабочими: пойти на работу или остаться дома. Остаться дома — это сохранить госпредприятия, дать себе шанс на достойную заработную плату, позволить стране очиститься от чиновников, которые не в силах привнести в страну что-либо ценное, кроме репрессий.

Остаться дома — это безопасно. Остановка предприятий вынудит госаппарат покинуть дворцы и выпустить политических заключенных. Мы с этим справимся.

Стачке быть!

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