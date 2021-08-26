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Энтони Блинкен: Дедлайнов по эвакуации из Кабула не будет

  • 26.08.2021, 11:35
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Энтони Блинкен: Дедлайнов по эвакуации из Кабула не будет
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

США будут помогать покинуть Афганистан и после 31 августа.

США не планируют прекращать эвакуацию из Афганистана после 31 августа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает CNN.

"Хочу быть абсолютно ясным: в нашей работе нет дедлайна по помощи любым гражданам США, которые еще остались и хотят уехать, а также многим афганцам, которые стояли рядом с нами много лет, и тоже хотят уехать, но пока не смогли этого сделать. Мы будем прилагать усилия ежедневно и после 31 августа", - заявил Блинкен.

По его словам, талибы обязались не мешать процессу эвакуации американцев, граждан третьих стран и афганцев после 31 августа.

Блинкен добавил, что сейчас США разрабатывают планы того, как в дальнейшем оказывать консульскую поддержку и облегчать выезд тем, кто еще хочет уехать.

"Мы сделаем все возможное, чтобы их ожидания оправдались", - сказал госсекретарь.

По его словам, в Афганистане остаются не более 1,5 тысячи граждан США.

Накануне сообщалось, что из Кабула эвакуировали уже более 82 тысячи человек. В аэропорту ждут эвакуацию еще 10 тысяч.

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