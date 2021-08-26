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Белорусские хоккеисты проиграли полякам в олимпийской квалификации

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  • 26.08.2021, 18:36
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Белорусские хоккеисты проиграли полякам в олимпийской квалификации
Фото: twitter.com/PZHL

Белорусские хоккеисты сделали «подарок» Лукашенко.

Сборная Польши одолела команду Беларуси в стартовом матче олимпийской квалификации, передает pressball.by.

БЕЛАРУСЬ — ПОЛЬША — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

БЕЛАРУСЬ: Тэйлор (Кульбаков); Бэйлен — Колячонок, Протас — Шарангович (к) — Принс; Лисовец — Еременко, Демков — Платт — Паре; Готовец — Коробов, Кодола — Стась — Буйницкий, Соловьев — Сапего, Комаров — Павлович — Усов.

ПОЛЬША: Мюррей (Рашка); Цюпа — Колюш, Шмилевски — Пас — Дзюбински (к); Вайда — Костек, Жигмунт — Вронка — Пасют; Горны — Брюк, Коморски — Урбанович — Лишчарчик; Ванацки — Яскевич, Пшигодски — Стажински — Михальски.

ШАЙБА: 0:1 — Коморски (Лишчарчик, 54.49).

РАСПИСАНИЕ ТУРНИРА

26.08. Беларусь — Польша — 0:1. Словакия — Австрия (20.15). 27.08. Беларусь — Австрия (16.15). Словакия — Польша (20.15). 29.08. Австрия — Польша (14.30). Словакия — Беларусь (18.30).

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