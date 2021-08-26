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Операция «Жара»: Киберпартизаны взломали базы данных СК

  • 26.08.2021, 20:22
Операция «Жара»: Киберпартизаны взломали базы данных СК

Операция «Жара» продолжается.

Киберпартизаны сообщили о взломе базы данных Следственного комитета.

«Следственный комитет отказался заводить уголовные дела по пыткам и жестокому обращению с гражданами Беларуси, задержанными на мирных акциях протеста. Сотрудники СК так боятся за свои шкуры, что продают совесть? Правильно, бойтесь.

В наших руках оказалась база данных всех следователей СК. А с помощью взломанных баз АИС Паспорт и ГАИ все ваши личные данные скоро попадут на blackmap.org и Каратели Беларуси. Телефоны, квартиры, дачи, транспортные средства - нам известно всё. Никто не уйдёт от ответственности», - сообщили Киберпартизаны.

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