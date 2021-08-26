Литовские фермеры собрали больше зерновых, чем лукашенковские колхозы 6 26.08.2021, 22:00

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Урожайность в Украине и Литве намного выше, чем в Беларуси.

Украина собрала рекордный урожай пшеницы (32 миллиона тонн) и ячменя (более 10 миллионов тонн). Рекорд был достигнут за счет роста производительности труда, который увеличился на 18 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Средняя урожайность пшеницы по Украине составила 46,2 ц / га, ячменя - 41 ц / га.

Прогнозируется, что в этом году Украина соберет 80-82 миллиона тонн зерна, что также станет рекордом в истории страны. До сих пор максимум был 2019 год, когда урожай составил 75 миллионов тонн.

В последние годы Украина стала вторым по величине экспортером зерна в мире после США, пишет «Наша Нива».

В Литве рекордно высокий урожай зерновых и масличного рапса. Прогнозируется, что урожай зерновых составит 6,93 миллиона тонн, что на 0,1% больше, чем в прошлом году, а урожай рапса увеличится на 7,7% до 1,04 миллиона тонн.

В Литве посеяно больше всего пшеницы, урожайность которой должна составлять 56 центнеров с гектара. (В прошлом году урожайность составила 54 ц / га.) Урожай рапса также должен быть выше за счет урожайности 37 ц / га (в Беларуси - 21,3 ц / га, в Украине - 27,5 ц / га).

По данным Минсельхозпрода, в Беларуси собрано 6,3 млн тонн зерна при средней урожайности 30,5 ц / га (в 2020 году - 37,3 ц / га).

Министерство сельского хозяйства и продовольствия объясняет падение урожайности затяжной холодной весной и рекордно высокими температурами летом.

Интересно сравнить урожайность со средней урожайностью зерновых в соседних регионах.

Брестская область 34,8 ц / га

Волынская область Украины 48,8 ц / га

Ровенская область Украины 47,9 ц / га

Гомельская область 23 центнера с гектара

Житомирская область Украины 50,2 ц / га

Киевская область Украины 48,9 ц / га

Черниговская область Украины 52,1 кг / га

Гродненская область 36,1 ц / га

Литва 48,7 центнеров на гектар

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