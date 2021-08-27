«Приписки – обычный феномен в белорусских колхозах» 27.08.2021, 8:31

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Таракан окончательно развалил сельское хозяйство.

Беларусь продлила запрет на вывоз зерна. Что не так в агросекторе государства?

За границу запрещено вывозить пшеницу, рожь, гречку, кукурузу, овес и другие злаки. Запрет, установленный в апреле, правительство Беларуси продлило еще на полгода. В стране не хватает зерна, пишет «Белсат».

«Беларусь всегда закупала продовольственную пшеницу. Мы себя хлебом не можем накормить. Мы выращиваем техническое зерно – для комбикорма, для корма животным. А пшеница с высоким содержанием клейковины закупается за границей. В основном в России», – объясняет предприниматель-аграрий Николай Лысенков.

Видимых причин для запрета на вывоз нет. Страна собрала более шести с половиной миллионов тонн зерна. Для Беларуси – это средний показатель, он лишь на 18 процентов меньше, чем в рекордном прошлом году.

Однако даже рекордный урожай кормового зерна в прошлом году не повысил производства молока и мяса, обращает внимание экономист Петр Мигурский:

Мы можем судить о двух вещах. Первое: столько ли мы производим зерна, сколько мы отчитываемся по статистике? Второе, насколько эффективно мы его используем.

Приписки – обычный феномен в белорусских колхозах, которым принадлежит 89 % пахотных земель, говорят эксперты. Как во времена СССР, чиновники указывают им, что сеять, а также заставляют продавать продукцию по низким ценам, не позволяющим хозяйствам содержать себя.

Регуляция цен, однако, не останавливает их рост. Инфляция в Беларуси в два раза превысила прогнозы правительства и достигла почти 10 %. Среди лидеров по подорожанию Нацбанк и Министерство торговли перечислил масло, яйца и мясо. Еще хуже с овощами – с начала года картошка подорожала почти на 80 %, морковка и свекла – в три раза.

«Скорее всего, будет фиксированная цена на зерновые. Хлеб – это все-таки стратегический продукт. Булка хлеба не должна дорожать. Если цена на зерно пойдет вверх, то и хлеб у нас подорожает в магазинах», – предсказывает Николай Лысенков.

Цены на 65 социально значимых товаров – в том числе на упоминавшиеся уже яйца, масло и мясо – правительство Беларуси заморозило еще в феврале. Летом проявился побочный эффект: с прилавков начала исчезать курица. Птицефабрики предпочли продавать ее не дома, а в России. По мнению экономиста Петра Мигурского, разорвать порочный круг в отношениях производителей, переработчиков и торговли сможет лишь свободный рынок.

«Системный кризис сегодня наблюдается не только в сельском хозяйстве, а в целом в промышленности. Можно рассуждать об успехах комбайностроения, но при этом “Гомсельмаш” находится в таком негативе в финансовом отношении, что надо будет закрывать этот завод, если не предпринять какие-то меры!» – предупреждает Петр Мигурский.

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