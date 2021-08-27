Медики рассказали, от чего зависит уровень антител после вакцинации от COVID-19 27.08.2021, 10:02

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Этот показатель можно улучшить.

Количество выработанных после вакцинации от COVID-19 антител зависит от уровня иммунитета. В частности, чем он ниже, тем меньше защиты будет в организме пациента. Об этом рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская.

– Чем выше у человека иммунитет, тем более сильный ответ он получает на болезнь или вакцинацию, что определяется количеством выработанных антител. Иными словами, нельзя надеяться на антитела после болезни или вакцинации, если вы не заботились о своем иммунитете, – пояснила врач, ее слова приводит «РИА Новости».

Медик добавила, что при попадании в организм коронавирус получает отпор в виде иммунного ответа. Если иммунитет находится в непрерывной борьбе с такими вредными привычками, как употребление алкоголя, неправильное питание, нарушение режима сна и отсутствие физических нагрузок, то не стоит на него надеяться.

– Он не даст ожидаемого ответа как на болезнь, так и на вакцинацию, – подчеркнула инфекционист.

Она напомнила, что во время пандемии нужно обязательно вести здоровый образ жизни. Следует придерживаться сбалансированного питания, соблюдать оптимальный режим сна и хотя бы час заниматься физическими упражнениями.

По словам врача, все это поможет усилить иммунитет, и организм сможет дать серьезный отпор коронавирусу.

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