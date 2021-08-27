Министр обороны Казахстана готов подать в отставку после взрывов на складе 27.08.2021, 10:28

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Число жертв выросло до пяти.

Министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе оборонного ведомства.

"Мы подтверждаем, что он готов подать в отставку", - сказали РИА Новости в пресс-службе минобороны.

В ведомстве отметили, что сейчас перед министром стоит задача ликвидировать последствия ЧП, а окончательное решение примет руководство республики.

Число жертв взрывов на складах боеприпасов в Казахстане выросло до пяти

Между тем число жертв взрывов на складе боеприпасов в Казахстане увеличилось до пяти, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

"Начальник пожарной команды старшина контрактной службы Надирбеков Еркин Ерикбаевич, 1992 года рождения, непосредственно руководил работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов. После взрыва погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о четырех погибших: сержанте, ефрейторе, гражданском служащем военизированной охраны и военном прокуроре в звании полковника.

Склад воинской части в Жамбылской области, где хранятся инженерные боеприпасы, загорелся накануне вечером. Прогремело не менее десяти взрывов. По данным МЧС, пострадали около 90 человек, в том числе 49 спасателей. Утром с больницах оставались 28 пострадавших, шестеро из них — в тяжелом состоянии.

Жителей окрестных сел эвакуировали. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих.

Тушение пожара все еще продолжается.

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