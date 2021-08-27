Какова вероятность заражения COVID-19 после прививки: врачи дали объяснения и советы 1 27.08.2021, 11:18

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Медики рассказали о преимуществах вакцинированных.

Вероятность заражения COVID-19 после прививки: врач дала объяснения и советы

В Харькове зафиксирован случай заражения коронавирусом женщины, которая была привита вакциной CoronaVac. Две недели назад она вернулась из зарубежного курорта, где проводила отпуск.

Вероятность заболевания COVID-19 после прививки действительно существует. Об этом в эксклюзивном комментарии obozrevatel.com рассказала профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика Алла Волоха и пострадавшая женщина по имени Ирина.

По словам 40-летней Ирины, вторую дозу прививки от коронавируса им с мужем Олегом сделали около полутора месяцев назад. Получив сертификат вакцинации, они отправились на отдых в популярную туристическую страну.

"Когда мы вернулись, все было нормально, но примерно через две недели я почувствовала симптомы недомогания. Болела носоглотка, заложило нос, было разбитое состояние. Но я даже не подумала про коронавирус, потому что друзья и знакомые, которые переболели, описывали другие симптомы. Я думала, что это обычная простуда", – рассказала женщина.

На четвертый день после появления первых симптомов ей стало хуже. Температура тела повысилась до 37.6 – 37.7 градусов. Она сделала тест на коронавирус, и он оказался позитивным. В настоящее время Ирина лечится дома, необходимости в госпитализации нет. Она находится на связи с семейным врачом.

"Привитые тоже могут болеть, хоть и заражаются реже. Опасность не очень большая в плане тяжелых форм, но в плане заболеваемости опасность остается", – пояснила Алла Волоха.

Медик добавила, что из всех вакцин от коронавируса, доступных в Украине, вакцина CoronaVac обеспечивает несколько меньшую защиту, чем остальные. "К сожалению, более уязвимыми являются те, которые привиты CoronaVac. Он защищает немножко меньше. МРНК-вакцины защищают немного лучше. Но все-таки и те, и другие защищают от госпитализации и смерти. Это главная задача", – подчеркнула она.

Врач добавила, что крайне малый процент привитых и заболевших попадает в реанимацию. "Это те, у кого недостаточный уровень иммунной защиты после вакцинации, те, у кого есть серьезные сопутствующие заболевания. Но все равно риск попасть в реанимацию для привитых гораздо меньше по сравнению с непривитыми", – заверила она.

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