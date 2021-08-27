Российское авиастроение: деградация производственных процессов, контрафакт и халтура 2 27.08.2021, 11:34

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Амплуа российской техники все больше приобретает образ несовместимой с жизнью пилотов груды металлолома.

Вчера в Мексике потерпел крушение многофункциональный вертолет Ми-17, который был приписан к ВМС Мексики. Несмотря на очень жесткую посадку вертолета, никто из его пассажиров не пострадал. Между тем, это уже не первый случай, когда российские вертолеты подводят мексиканцев. Причем происходит это с периодичностью раз в год. То в 2018 году рухнет Ми-17 прямо в море, то в 2019 потерпит крушение машина, тушащая пожары, пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко для sprotyv.info.

Но, если обратить внимание на общую тенденцию аварий с российской техникой и ее отказами по миру, то статистика не самая радужная. И даже если говорить именно о вертолетах Ми-17, а не Бе-200, Ил-112В и МиГ-29, становившихся в последнее время героями хроники катастроф с периодичность раз в 2-3 дня, то и исключительно у этой модели дела не лучше, чем у остальных представителей российского авиационного крыла.

Например, в Афганистане в руки талибов в результате наступления на правительственные силы попали десятки вертолетов Ми-17. Но, как оказалось, в отличие от американских вертолетов, российские в большинстве своем не были приспособлены к полетам из-за многочисленных поломок, требующих ремонта. Но ремонт не проводился месяцами, а некоторые экземпляры стояли покрытые пылью годами. То есть, сами по себе машины, не отличающиеся надежностью, в связи с окончательной деградацией производственных процессов в России, не получали даже своевременного технического обслуживания и ремонта, а Россия регулярно срывала сроки по поставкам запчастей и, в целом, послеконтрактные обязательства по обслуживанию проданных машин.

Но, в этом нет ничего удивительного. Например, Российская Федерация по контракту 2008 года, поставила Бразилии 12 ударных вертолетов Ми-35М общей суммой $150 млн. Но радость Бразилии, связавшейся с “качественной” российской техникой и ее обслуживанием, очень быстро иссякла. Ведь на сегодняшний день из 12 бразильских Ми-35М (АН-2 Sabre), из состава 2-й эскадрильи 8-й авиационной группы на авиабазе в Порту-Велью, в строю остаются лишь 2 машины.

Аналогичная ситуация, кстати, обстоит и с ударными вертолетами Ми-25 и Ми-35П ВВС Перу. Перуанцы до сих пор не могут от россиян добиться проведения своевременного техобслуживания и ремонта, а также поставок запчастей для своих вертолетов. Но в случае с мексиканскими Ми-17 ситуация обстоит несколько иначе. Ведь они с 2014 по 2015 гг проходили капитальный ремонт в России на предприятии “Вертолеты России”.

Более того, после ремонтных работ холдинг «Вертолеты России» планировал не только заключить с ВВС Мексики контракт на дальнейшее сервисное обслуживание Ми-17, но и продать еще энное количество этих вертолетов мексиканцам. Выходит, Россия перед мексиканцами выполнила свои обязательства. В определенной степени, да, но вот вопрос – как?

Дело в том, что в 2020 году в Московской межрегиональной прокуратуре по факту выявления поддельных деталей в разбившемся в ноябре 2018 года под Тверью вертолете Ми-8 было возбуждено уголовное дело. В мае того же года стало известно, что российские сборочные заводы на протяжении нескольких лет использовали как для ремонта, так и создания новых машин, несертифицированные детали. При этом некоторые детали сложно назвать новыми.

Так, благодаря проведенному расследованию, выяснилось, что разбившийся в далеком в 2007 году в Либерии российский Ми-8МТВ-1, по причине разрушения лопасти рулевого винта, летал третий ресурс подряд с одними и теми же лопастями рулевого винта! Жизнь этой детали продлевали путем регулярного удаления клейма номеров лопастей и нанесения новых в соответствии с другими паспортами, в ходе плановых ремонтных работ.

Сложно в такой ситуации не вспомнить и о том, что в 2019 году разгорелся скандал, когда выяснилось, что Воронежское авиастроительное объединение (ВАСО) на протяжении многих лет обеспечивало авиацию РФ деталями из несертифицированного авиационного титана. Такие детали были поставлены для Sukhoi SuperJet 100, известный своими ЧП, МС-21, также отличающийся разного рода инцидентами, и Ил-112В, который на днях разбился.

Но, самое главное и, возможно, основная причина, почему скандал получил огласку — эти детали ставились и на президентский Ил-96-300ПУ. Фактически, современное российское авиастроение — это не только деградация производственных процессов, когда россияне не способны повторить даже то, что делалось в СССР, но и повсеместный контрафакт и халтура. Контрафакт и халтура, которые в свою очередь весьма красноречиво отражаются в статистике катастроф. Амплуа российской техники все больше приобретает образ несовместимой с жизнью пилотов груды металлолома.

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