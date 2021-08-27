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«Белорусские власти разучились замечать момент, когда нужно сбросить скорость»

  • 27.08.2021, 11:46
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«Белорусские власти разучились замечать момент, когда нужно сбросить скорость»

А на повороте может занести — и руль не удержишь.

Поток мигрантов на западных границах, который усох уже до состояния несколько капель в день, вчера опять разлился до едва ли не прежних масштабов. От литовской границы завернули 150 человек, от латвийской больше сотни, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

И, конечно, такому упорству можно было бы даже позавидовать, если бы ему нашлось лучшее применение. Вон, в битве с урожаем, урожай нанес такой ответный удар, что пришлось запрещать экспорт зерна. Не сказать, чтобы этот запрет имел какое-нибудь практическое значения. Чего никогда не было, то запретить несложно. Но символический смысл этого запрета выглядит, конечно, угрожающе.

И можно было бы направить свою неиссякаемую энергию на что-нибудь полезное. Но нет. Они снова и снова разгоняются и бьются в эти закрытые ворота. Хотя, уже, наверное, даже министерству каких-нибудь дел понятно, что никакой пользы от мигрантов, в смысле их практического применения для решения текущих внешнеполитических задач, не будет. А будет только сплошной вред. Что никто не собирается становиться на колени и начинать какой-нибудь диалог. Что старые санкции не отменят, но можно нарваться на новые. То есть, весь смысл мигрантского кризиса давно не в том, чтобы сделать себе хорошо, а в том, чтобы сделать окружающим плохо.

Это, видимо, так выглядит идея про «невосполнимый урон» в ее практическом исполнении. Вот когда кое-то говорит: «враг должен знать, что мы готовы нанести ему невосполнимый урон», то это означает, что врагу нужно каждый раз проверять свои тапки.

Потому что в масштабах Евросоюза вся затея с мигрантами на какой угодно урон не тянет, а тянет, совсем наоборот, на мелкую пакость. И, конечно, возобновление этих мелких пакостей грозит беларусским властям уже довольно крупными неприятностями. Потому что, после того как потоки мигрантов усохли, ЕС уже ни о каких новых серьезных санкциях, в ответ на мигрантский кризис, на самом деле, конечно, не думал. А теперь получается дали стимул, чтобы опять задуматься. И как в случае с самолетом или Тимановской, никто не виноват, кроме самого себя.

А все потому, что беларусские власти разучились замечать момент, когда нужно сбросить скорость. И, бывает, что можно было бы притормозить и попробовать починить дрова, которые уже наломали, но тормоза сломались, а педаль газа еще работает. И разгоняться весело, пока дорога прямая. А на повороте может занести и руль не удержишь.

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