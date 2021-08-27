Лукашенко готовит провокацию на границе с Латвией? 5 27.08.2021, 11:51

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Белорусских пограничников вооружили пулеметами и снайперскими винтовками.

Белорусские пограничники на границе с Латвией замечены с более серьезным оружием, чем раньше — у них есть пулеметы и снайперские винтовки, заявил глава Пограничной службы Гунтис Пуятс. Об этом сообщает delfi.lv со ссылкой на ReTV.

По словам Гунтиса Пуятса, белорусская пограничная служба не работает в обычном режиме, и их серьезное вооружение — сигнал Евросоюзу и НАТО.

Вряд ли вооружение планируется применять против беженцев, считает глава центра стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс. "Лукашенко — отчаявшийся человек. Эти шаги показывают человека, которому нечего терять на международном уровне, и он ищет способы сохранить власть. Я думаю, его цель — найти какие-то рычаги влияния на ЕС, чтобы найти тему, о которой можно торговаться в обмен на смягчение санкций и легитимизации своей власти", - сказал Янис Сартс.

Портал Sargs.lv тоже обратил внимание на оружие белорусских пограничников — снайперские винтовки Драгунова (СВД) и легкие пулеметы системы Калашникова. Он также пишет, что на белорусской стороне были замечены люди в форме без опознавательных знаков. Если месяц назад по границе прогуливался патруль из одного человека, то сейчас там постоянно ходят патрули, установлены стационарные контрольные пункты и наблюдается разная другая активность.

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