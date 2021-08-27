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Привитые «Спутником V» белорусы пытались подкупить пограничников

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  • 27.08.2021, 12:04
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Привитые «Спутником V» белорусы пытались подкупить пограничников
фото: dpsu.gov.ua

Инцидент произошел в пункт пропуска «Сеньковка».

Украинские пограничники не пропустили трех граждан Беларуси, которые предъявили сертификат о прививках вакциной "Спутник V" белорусского производства. А когда те попытались дать взятку, составили на них протокол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Сообщается, что накануне вечером в пункт пропуска "Сеньковка" прибыли трое граждан Беларуси, которые предъявили сертификаты о вакцинации.

"Во время проверки документов пограничники выяснили, что указанная вакцина, "Гам-ковид-вак" (коммерческое название "Спутник V", - ред.) белорусского производства, не включена в перечень для применения в экстренных ситуациях Всемирной организации здравоохранения. Пограничники отказали гражданам соседней страны во въезде в Украину", - говорится в сообщении.

При этом мужчина предложил пограничникам 50 долларов, чтобы его с семьей пропустили. По данному факту направили уведомление в Нацполицию по статье "предложение неправомерной выгоды". Денежные средства изъяты, граждан Беларуси не пропустили через границу.

Напомним, иностранцам для въезда в Украину нужно иметь медицинскую страховку, которая покрывает расходы на лечение COVID, отрицательный тест или сертификат о вакцинации теми вакцинами, которые включены в перечень ВОЗ.

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