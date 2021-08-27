В вузах в 2021 году недобор, но есть специальности, на которые был конкурс по 5 человек на место 1 27.08.2021, 12:12

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Вот за что боролись абитуриенты.

В белорусских вузах, при том, что даже после дополнительного набора осталось почти 500 вакантных мест на бюджетное обучение, за право получить некоторые профессии разгорелась нешуточная борьба, пишет kp.by.

Традиционно сохраняется активный спрос на специальности в сфере IT. Востребованы специальности, относящиеся к технико-технологическому профилю. Так, в БНТУ на специальность «механические и электромеханические приборы и аппараты» на одно место претендовали пять человек. Многие молодые белорусы хотят стать медиками, в частности, стоматологами.

На «стоматологию» в Белорусском государственном медицинском университете на бюджет проходной балл – 387. Это ещё выше, чем в прошлом и позапрошлом годах.

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