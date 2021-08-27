Россиянам посоветовали готовиться к резкому повышению ставок по ипотеке 27.08.2021, 12:19

Значительно подорожают и потребительские кредиты.

Ипотечные ставки в этом году могут достигнуть 9% на фоне роста ключевой ставки, сообщили ТАСС эксперты рейтинговых агентств.

«При прогнозируемом уровне ключевой ставки в 6-6,25% до конца года в сегменте розничного банковского кредитования ставки могут устойчиво вырасти до 8,7-9% по ипотеке, а также до 14,5-22% по потребительскому кредитованию», - отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Ставки по всем продуктам коррелируют с ключевой ставкой ЦБ, поэтому дальнейшие изменения будут напрямую зависеть от ключевой, поясняет директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

В рейтинговом агентстве НКР полагают, что рост ипотечных ставок будет происходить в ответ на удорожание вкладов граждан как основного источника фондирования ипотеки. Средние ставки по новым ипотечным выдачам в рамках собственных программ банков к концу года достигнут 9%, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

По прогнозу «Эксперт РА», средние ставки по ипотеке на вторичном рынке вырастут на 0,5-1 п. п. и приблизятся к 9%, на первичном рынке средние ставки будут повышаться медленнее из-за наличия льготных госпрограмм. «Ставки по потребительским кредитам могут измениться более существенно (на 1-1,5 п. п. и более), особенно для клиентов с высоким уровнем долговой нагрузки из-за повышения Банком России надбавок по коэффициентам риска для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки», - отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

В свою очередь вице-президент - старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова считает, что рост кредитных ставок будет сдерживаться конкуренцией за заемщиков и ставки до конца года могут подняться примерно на 0,5 п. п. по ипотеке и на 1 п. п. по потребительским кредитам.

«По ипотеке, учитывая по сути уход льготной программы в регионы со снижением лимита и коррекции ставки, прежде всего это скажется на объемах новых выдач. Средневзвешенная ставка по портфелю ипотечных кредитов на июль 2021 года составила свой исторический минимум 7,07%, скорее всего до конца года можно ждать умеренную коррекцию до 7,5%», - комментирует директор группы «Финансовые институты» S&P Global Ratings Сергей Вороненко.

Ставки по вкладам

Что касается вкладов, то большинство аналитиков ожидают роста ставок по ним до 6-7% в этом году. Так, в «Эксперт РА» ожидают, что значение максимальной процентной ставки по вкладам 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, может превысить 6% в ближайшие месяцы.

«В ближайшие месяцы максимальная ставка по вкладам по топ-10 банков может достигнуть 6%, что примерно соответствует уровню конца 2019 - начала 2020 г. Нельзя исключать и дальнейший ее рост в случае дополнительного повышения ключевой ставки, а также при отсутствии заметного притока средств физлиц во вклады», - говорит Михаил Доронкин из НКР.

В НРА до конца года прогнозируют рост средних ставок по вкладам физлиц до 6,5-7%. «Несмотря на текущее замедление инфляции, мы думаем, что ставки все равно окажутся лишь незначительно выше уровня инфляции», - комментирует Гришунин.

Сергей Вороненко из S&P поясняет, что частично некоторый рост ставок по депозитам обусловлен именно разгоном инфляции в последние несколько месяцев. При этом реальные ставки (с поправкой на инфляцию) находятся в отрицательных значениях с конца 2019 г. и к июлю 2021 г. составляли около - 270 б. п. Банки корректируют ставки по вкладам, чтобы избежать сильных оттоков средств граждан.

По данным ЦБ на конец мая 2021 г., приведенным экспертом, динамика средних ставок по депозитам еще не вернулась к началу 2020 года. Средняя ставка привлечения средств граждан, включая средства до востребования, составляет около 3,3% по сравнению с 4,5% в январе 2020 года. Возвращение процентных ставок к росту, по мнению Вороненко, будет длительным и постепенным. «Скорее всего, динамика будет близкой к стагнирующей в районе около 5%», - полагает Вороненко.

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