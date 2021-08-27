Кто руководит «Талибаном» и что известно о лидерах движения 4 27.08.2021, 12:26

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фото: reuters

Во главе боевиков стоит Хайбатулла Ахундзада и три его заместителя.

"Талибан" захватил власть в Афганистане за считаные дни, и теперь формирует в стране новые органы власти. По данным журнала Foreign Policy в итоге талибы намерены сформировать совет из 12 человек для управления государством. «Настоящее время» рассказало,что известно о тех, кто руководил движением в последнее время и при ком привел его к захвату власти

Во главе "Талибана" стоят лидер организации и три его заместителя.

Лидера зовут Хайбатулла Ахундзада. Ему 60 лет, он присоединился к Талибану в 1994 году, почти сразу после основания движения. В "Талибане" от работал в “полиции нравов” и шариатских судах, созданных исламистами.

Какие именно приговоры он выносил, не известно, но по данным Би-би-си, на его счету и смертные приговоры, по обвинениям, например, в супружеской измене.

Телеканал Аль-Джазира описывает Хайбатуллу Ахундзада как человека, который "имеет репутацию богослова-консерватора, не умеет пользоваться мобильным телефоном и не любит появляться на публике". Его отец был сельским имамом.

При этом, Ахундзада первый лидер "Талибана", не имевший военного опыта. Он духовный лидер, который, по словам аналитиков, может влиять, "скорее, на клириков, чем на полевых командиров”.

Заместитель Ахундзада Мухаммад Якуб пользуется популярностью у полевых командиров, он старший сын основателя "Талибана" Муххамеда Омара. Ему около 30 лет, но информации о нём мало - настолько, что даже точно не известно, как он выглядит - в западных медиа нет его фотографий.

Политический заместитель главы "Талибана" - Абдул Гани Барадар. Ему 53 года, по сути он главный дипломат талибов, и самый публичный представитель Талибана.

Это он в феврале прошлого года в Дохе подписывал соглашение о выводе американских войск из Афганистана. В 2019 году он же встречался в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Барадар был арестован в Пакистане в 2010 году, его освободили через 8 лет - по просьбе президента США Дональда Трампа - чтобы с ним можно было вести мирные переговоры как с представителем "Талибана". Он же сейчас активно записывает различные обращения, в которых пытается убедить, что "Талибан" не собирается наказывать афганцев.

Еще один заместитель лидера талибов — Сираджуддин Хаккани, ответственный за военные операции и теракты. Он руководит “Сетью Хаккани”, основанной его отцом, одной из боевых структур "Талибана". Хаккани объявлен в международный розыск с наградой в 5 миллионов долларов.

По данным агентства Reuters, именно "Сеть Хаккани" распространила использование в Афганистане террористов-смертников. По данным журнала Newsweek, Хаккани написал пособие для террористов, где пытался оправдать самоподрывы и отрезание голов врагам.

В прошлом году газета The New York Times опубликовала колонку Хаккани, в которой он одобрял переговоры с США и рассуждал о мире. Газету позднее осудили за предоставление трибуны террористу.

После падения Кабула "Сети Хаккани" поручили "обеспечивать там безопасность". Источник в дипломатических кругах США считает, что поручить группировке охрану Кабула — "примерно то же самое, что поручить лисе охрану курятника".

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