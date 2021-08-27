«Чтобы заполнить багажник машины грибами, понадобилось всего пять часов» 7 27.08.2021, 12:44

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Грибники рассказали, какие урожаи они приносят из леса.

С приближением осени белорусы с ведрами да торбами все чаще отправляются в белорусские леса: надеются отыскать крепенькие боровички, яркие лисички, «чикануть» ряд опят, сплошняком облепивших дерево. Zerkalo.io собрал последнюю информацию об урожайных и пустых на грибы места, а также результатами тихой охоты, которой делятся люди в паблике VK «Грибы Ягоды Беларуси 2021».

К сожалению, грибы есть не во всех лесах: сказалось сухое и жаркое лето. Грибники говорят, что даже там, куда обычно всегда ходили на сборы, — пустота, а в лучшем случае — мухоморы да поганки. Но все же находятся места, откуда люди выходят с полными корзинками. В основном земляки скрывают грибную точку: опасаются, что их «добыча» привлечет других любителей тихой охоты.

Юрий Войтеховский из агрогородка Илья Вилейского района собирает грибы недалеко от Ильянских хуторов.

— Домой возвращаюсь с двумя корзинами, а иногда и с пакетом, — поделился грибник с корреспондентом «Шлях Перамогі». — Сначала белых грибов было очень много, сейчас больше стало подосиновиков и опят. После первого похода в лес насчитал 480 штук.

Мужчина рассказал, что белые грибы сушит, маринует и делится с родственниками.

Вадим Мазько сообщил, что в среду, 25 августа, всего за три часа насобирал большую корзину грибов: в ней всего пара белых и рыжиков, остальное — лисички. Место сбора — Брестский район.

В Дзержинском районе, в лесу около деревни Путчино высыпали опята, хоть еще и не массово. Дождика для них все же не хватает. Грибник сообщил, что за два часа нарезал два ведра грибов, но ему пришлось побегать.

Людмила Чемко опубликовала фото грибов, которые насобирала в 80 км от Минска, в Столбцовском районе возле деревни Хотова.

В лесу между деревнями Жердяжье и Камено (это в сторону Бегомля) встречаются боровики, но локально, поэтому надо знать места. Валентина Порткова показала, сколько там грибов она собрала.

— Чтобы было понятно, что такое полигон Талька! Но справедливости ради надо сказать, что, кроме лисичек, нет ничего, только полусушеные подосиновики и червиво-сушеные белые, — сообщил под этим фото пользователь Олег Бондарчик.

Чтобы наполнить грибами эти пакеты и ведра, Андрею Шабану и еще одному его спутнику понадобилось четыре часа. Собирали их в Вилейском районе, возле деревни Вороничи. Однако мужчина отметил, что грибников в лесу очень много.

А вот что принес из леса в Логойском районе Дмитрий Желобкович. Мужчина написал, что с грибными делами стало «немного веселее, чем в прошлые походы», но по-прежнему гриб растет очень локально, полноценного слоя нет. Стали попадаться подосиновики и желто-бурые моховики, пара небольших семеек опят.

— Лес сухой, нужны дожди, тогда дело пойдёт как надо, — резюмирует мужчина.

Алик Литовский написал: чтобы заполнить багажник машины грибами, двоим людям понадобилось пять часов работы. Собирали их возле деревни Поречье в Гродненском районе.

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