Самолет Зеленского приземлился в Кишиневе со второго раза 1 27.08.2021, 12:58

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Президент Украины прибыл на торжества по случаю Дня независимости Молдовы.

Сегодня Молдова празднует День независимости. В честь праздника туда вылетел президент Украины Владимир Зеленский, однако его самолет не смог сесть в аэропорту в Кишиневе. Об этом сообщает "Думская".

Причина - плохие погодные условия, а именно сильный туман. Из-за этого борт украинского президента Airbus A319 вернулся домой и сел в аэропорту Одессы.

фото: president.gov.ua

Также в Одессе приземлился Air Moldova, который летел в Кишинев из Анталии.

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В 11:42 СМИ сообщило, что самолет Зеленского вновь вылетел в Молдову, поскольку погодные условия улучшились.

"Украинский борт №1 дозаправился и вылетел в Кишинев, который уже принимает самолеты", — говорится в сообщении.

В ОП заявили, что самолет Зеленского в 12:25 приземлился в Молдове.

Кроме Зеленского в торжествах ко Дню независимости Молдовы должны принять участие президент Польши Анджей Дуда и президент Румынии Клаус Вернер. Дуда должен был приехать в Молдову 26 августа, а Вернер 27 августа.

Также должны состояться несколько двусторонних встреч и многосторонние переговоры четырех президентов. В конце будут сделаны заявления для прессы.

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