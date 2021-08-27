Самолет Зеленского приземлился в Кишиневе со второго раза

Самолет Зеленского приземлился в Кишиневе со второго раза1
- 27.08.2021, 12:58
- 2,898
Президент Украины прибыл на торжества по случаю Дня независимости Молдовы.
Сегодня Молдова празднует День независимости. В честь праздника туда вылетел президент Украины Владимир Зеленский, однако его самолет не смог сесть в аэропорту в Кишиневе. Об этом сообщает "Думская".
Причина - плохие погодные условия, а именно сильный туман. Из-за этого борт украинского президента Airbus A319 вернулся домой и сел в аэропорту Одессы.
Также в Одессе приземлился Air Moldova, который летел в Кишинев из Анталии.
Обновлено
В 11:42 СМИ сообщило, что самолет Зеленского вновь вылетел в Молдову, поскольку погодные условия улучшились.
"Украинский борт №1 дозаправился и вылетел в Кишинев, который уже принимает самолеты", — говорится в сообщении.
В ОП заявили, что самолет Зеленского в 12:25 приземлился в Молдове.
Кроме Зеленского в торжествах ко Дню независимости Молдовы должны принять участие президент Польши Анджей Дуда и президент Румынии Клаус Вернер. Дуда должен был приехать в Молдову 26 августа, а Вернер 27 августа.
Также должны состояться несколько двусторонних встреч и многосторонние переговоры четырех президентов. В конце будут сделаны заявления для прессы.