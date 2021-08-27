Таракан не может прийти в себя от удара хоккеистов 7 27.08.2021, 13:14

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Синепалый рассказал, почему сборная по хоккею проиграла Польше.

27 августа Таракан приехал в Петриковский район. Среди прочего он прокомментировал поражение хоккейной сборной Беларуси, сообщает telegraf.by.

«Великие хоккеисты поехали, проиграли Польше. Там-то хоккей вообще не популярен, занимается 20 человек. Ну как так можно», — сказал Таракан.

«А ты им деньги, деньги, деньги. Смотри с деньгами, я уже министра предупредил и Головченко сказал: «Не дай Бог». Все: «Беларуськалий», дай «Беларуськалий», дай. Ну даст «Беларуськалий», но ты дай результат. А то мы поехали, удивили весь мир в Токио, со знаком минус. Ты все эти косяки знаешь. А мы финансируем. Физкультура есть, а большого спорта нет», — обратился он к генеральному директору «Беларуськалия» Ивану Головатому.

Напомним, что вчера белорусские хоккеисты проиграли со счетом 0:1 аутсайдерам группы в квалификации Олимпиады - сборной Польши.

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