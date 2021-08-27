Аналитик: Китайцы не в восторге от режима Лукашенко 1 27.08.2021, 14:34

5,764

Пекин отворачивается от официального Минска.

В условиях финансового давления со стороны Запада белорусский режим надеется получить деньги от тех, кого считает «союзниками». На первых позициях здесь Россия и Китай. Но есть ли основания рассчитывать на Пекин в решении экономических проблем?

Из финансовых отчетов следует следующее: за первое полугодие 2021-го экспорт в Китай составил 398 миллионов долларов, а вот импорт из Китая — 1 миллиард 862 миллионов долларов. Но даже это — капля в море от того, что за это же время Китай поставил в ЕС (за 2020 год китайский экспорт в Европу — $568 миллиарда). Китай всегда рассматривал Беларусь как трамплин на этот огромный рынок, вряд ли китайцы заинтересованы в исключительно китайско-белорусских отношениях, им хотелось бы более продуктивно торговать с Европой, пишет «Наша Нива».

При этом вступление Беларуси во Всемирную торговую организацию было одним из главных условий белорусско-китайского экономического членства, и этой зимой мы должны были вступить в ВТО, но Министерство коммерции США вновь признало Беларусь страной с нерыночной экономикой.

«Вдумчивые, просчитанные и максимально прагматичные китайцы далеко не в восторге от политического кризиса после 9 августа и западных санкций против режима, — так описывает экономическую логику китайцев аналитик Центра восточных исследований Камиль Клысинский. — Теперь же Беларусь далеко ушла от своего прежнего статуса, что ставит под вопрос будущее китайско-белорусских отношений.

С точки зрения Пекина Беларусь не соответствует своей репутации стабильного, надежного и безопасного «моста» между Востоком и Западом, а потому не может гарантировать бесперебойность поставок китайского экспорта в рамках проекта «Один путь».

Также это уже не самое удачное место для инвестирования и логистических проектов, вроде «Великого камня». Поэтому Китай не спешит ни с финансовой, ни с политической поддержкой Лукашенко, что, думаю, сильно огорчает Минск».

Клысинский констатирует, что изолированная со стороны ЕС и США Беларусь не может ничего гарантировать и не нужна Китаю, в этих условиях можно ожидать рост интереса Пекина к Украине.

В тоже время Лукашенко угрожает Германии прекратить транзит их грузов в Россию и Китай.

«С таким глубоко негативным инвестиционным климатом Китай не намерен обеспечивать Беларусь большим стабилизационным кредитом, и даже инвестиционная кредитная линия под вопросом», — говорит Клысинский.

А что с китайскими кредитами?

Для Беларуси на данный момент открыта многомиллиардная кредитная линия в китайских банках. Теперь белорусы могут пользоваться почти 5 миллиардами долларов под относительно дешевый процент (2—5%), но этого не делают. Через Банк развития, например, можно привлечь до 700 миллионов долларов для юрлиц любой формы собственности. Но под какие условия? На 50% это связанный кредит, предусматривающий обязательное участие китайской стороны в реализации проекта или своими услугами, или людьми, или товарами.

Еще тремя миллиардами долларов можно пользоваться при не менее 60% участии китайской стороны в промышленном проекте или 35% в инфраструктурном. $1,4 миллиарда можно взять под гарантии правительства Беларуси.

Но эти деньги не трогают. Экономисты делают вывод, что это системная проблема.

«На самом деле, еще до политического кризиса, когда даже в наших банках был избыток ликвидности, очевидно было отсутствие хороших инвестпроектов. С китайской кредитной линией задача еще более сложная: нужно не просто хороший проект, а хороший проект, который интересен китайцам и который можно сделать с китайскими подрядчиками и партнерами. У нас же пока опыт сотрудничества смешан, с одной стороны есть удачные проекты, с другой — есть очень проблемные вроде Светлогорского комбината. Частники не хотят туда лезть из-за политических рисков и отсутствия опыта работы с китайцами, государственные компании видят неудачные примеры сотрудничества и лишний раз не лезут тоже. После политического кризиса угас и интерес Китая», — считает академический директор BEROC Катерина Борнукова.

А что же с парком «Великий камень», о котором так громко заявляли власти?

«Идея «Великого камня» была в выгодном географическом положении Беларуси и льготах. Но эти плюсы сегодня сильно перекрываются из-за санкций и политического кризиса», — говорит Катерина Борнукова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».