У Минобороны РФ разбился четвертый самолет за две недели 27.08.2021, 17:41

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Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Пермью.

Бомбардировщик Су-24 в пятницу потерпел крушение под Пермью, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Самолет выполнял тренировочный полет и упал в районе города Верещагино, по предварительным данным, из-за отказа техники. «Оба пилота успели катапультировались и выжили», - рассказал источник агентства.

На борту находились командир экипажа и штурман, прилетевшие в регион на учения. Их состояние уточняется.

Су-24 стал четвертый самолетом Минобороны, разбившимся за последние две недели, пишет finanz.ru.

19 августа во время планового полета в Астраханской области потерпел крушение истребитель МиГ-29. Самолет без боекомплекта упал на территории полигона Ашулук. Летчик погиб. Катастрофа произошла во время учений сил ПВО, в ходе которых МиГ-29 имитировал действия условного противника.

17 августа под Кубинкой при выполнении тренировочного полета рухнул опытный образец транспортника Ил-112В. На борту самолета находились три человека, испытывавших самолет перед форумом «Армия-2021». Никто из них не выжил. Предварительная причина катастрофы - возгорание правого двигателя.

14 августа в Турции при тушении пожаров разбился Бе-200 Минобороны, сданный аренду властям страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро - члены экипажа из России. Все они погибли.

23 августа еще один самолет ВКС России был утрачен в результате пожара. МиГ-29 вспыхнул в войсковой части в Наримановском районе Астраханской области во время плановых ремонтных работ. Машина выгорела полностью. В результате ЧП никто не пострадал.

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