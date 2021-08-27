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Польша построила первые километры ограждения на границе с Беларусью

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  • 27.08.2021, 20:05
  • 6,418
Польша построила первые километры ограждения на границе с Беларусью
Фото: twitter.com/mblaszczak

Фотофакт.

Польша начала возведение заграждения на границе с Беларусью. Уже готовы первые 6 километров.

«Забор выполнен из ключей проволоки и имеет высоту в 2,5», – написал в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Польша объявила, что построит забор на границе, 23 мая. Это связано с наплывом мигрантов с белорусской стороны. С начала августа нелегально пересечь белорусско-польскую границу пытались более 3000 человек.

Фото: twitter.com/mblaszczak
Фото: twitter.com/mblaszczak
Фото: twitter.com/mblaszczak
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