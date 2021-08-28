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США рассекретили отчет о происхождении COVID-19: что стало известно

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  • 28.08.2021, 8:05
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США рассекретили отчет о происхождении COVID-19: что стало известно
Фото: Getty Images

Разведчики работали над ним три месяца.

Разведывательное сообщество США завершило трехмесячное расследование происхождения коронавируса и пришло к выводу, что коронавирус COVID-19 не был разработан в качестве биологического оружия. Рассекреченные выдержки документа обнародованы в пятницу, 27 августа, на сайте офиса директора Национальной разведки.

"Разведсообщество США смогло достичь широкого согласия по ряду ключевых вопросов. Мы считаем, что вирус (COVID-19) не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии", - указано в докладе президенту США Джо Байдену.

При этом американские разведчики отмечают, что нет достаточно свидетельств для того, чтобы делать окончательные выводы, и признают, что, скорее всего, не смогут дать полную оценку происхождения коронавируса без содействия Китая.

Согласно отчету, официальные лица Китая не знали о вирусе до того, как началась первоначальная вспышка COVID-19. При этом Пекин, по информации разведки США, "продолжает препятствовать глобальному расследованию, не хочет делиться информацией и винит другие страны".

"Эти действия отражают частично то, что правительство Китая само не уверено в том, к чему может привести расследование, а также их обеспокоенность тем, что международное сообщество использует эту тему для оказания политического давления на Китай", - говорится в документе.

Наконец, исходя из имеющихся данных, разведслужбы США озвучили две гипотезы появления COVID-19, которые, по их мнению, являются правдоподобными: естественный контакт с зараженным животным и инцидент в лаборатории.

В связи с обнародованием рассекреченной версии доклада Байден заявил, что усилия Белого дома по пониманию истоков пандемии не прекращаются, поскольку "мир заслуживает ответов".

Напомним, ранее в августе Китай снова отклонил предложение Всемирной организации здравоохранения принять участие в международном расследовании возникновения коронавируса.

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