Нацгвардия Латвии: Белорусские военные разделили участки стрельбы и договорились, как «убирать» латвийских пограничников

Нацгвардия Латвии: Белорусские военные разделили участки стрельбы и договорились, как «убирать» латвийских пограничников22
- 28.08.2021, 8:57
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Такое маркирование целей происходит во время дежурства каждой смены белорусских военизированных частей.
По словам представителей Нацгвардии Латвии, стоявшие на латвийской стороне нацгвардейцы и пограничники слышали разговор белорусских военных, который происходил там — всего в 20-30 метрах.
Об этом сообщает портал sargs.lv.
В ходе беседы сотрудники белорусских силовых структур разделили между собой участки стрельбы, договорившись, какой латвийский пограничник или наземный караул будет «убран» каждым из белорусских солдат, кто отвечает за что и в какую сторону бежать в случае отхода.
Латвийские силовики подчеркивают, что это означает, что тактические планы уже переданы белорусским военными. Такое маркирование целей происходит в каждую смену белорусских военизированных частей.
Напомним, что вчера появилась информация о возможной подготовке режимом Лукашенко провокаций на границе с Латвией. Белорусские пограничники были замечены с более серьезным оружием, чем раньше — у них есть пулеметы и снайперские винтовки.