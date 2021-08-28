Нацгвардия Латвии: Белорусские военные разделили участки стрельбы и договорились, как «убирать» латвийских пограничников 22 28.08.2021, 8:57

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Такое маркирование целей происходит во время дежурства каждой смены белорусских военизированных частей.

По словам представителей Нацгвардии Латвии, стоявшие на латвийской стороне нацгвардейцы и пограничники слышали разговор белорусских военных, который происходил там — всего в 20-30 метрах.

Об этом сообщает портал sargs.lv.

В ходе беседы сотрудники белорусских силовых структур разделили между собой участки стрельбы, договорившись, какой латвийский пограничник или наземный караул будет «убран» каждым из белорусских солдат, кто отвечает за что и в какую сторону бежать в случае отхода.

Латвийские силовики подчеркивают, что это означает, что тактические планы уже переданы белорусским военными. Такое маркирование целей происходит в каждую смену белорусских военизированных частей.

Напомним, что вчера появилась информация о возможной подготовке режимом Лукашенко провокаций на границе с Латвией. Белорусские пограничники были замечены с более серьезным оружием, чем раньше — у них есть пулеметы и снайперские винтовки.

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