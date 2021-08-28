закрыть
28 августа 2021, суббота, 12:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нацгвардия Латвии: Белорусские военные разделили участки стрельбы и договорились, как «убирать» латвийских пограничников

22
  • 28.08.2021, 8:57
  • 21,096
Нацгвардия Латвии: Белорусские военные разделили участки стрельбы и договорились, как «убирать» латвийских пограничников

Такое маркирование целей происходит во время дежурства каждой смены белорусских военизированных частей.

По словам представителей Нацгвардии Латвии, стоявшие на латвийской стороне нацгвардейцы и пограничники слышали разговор белорусских военных, который происходил там — всего в 20-30 метрах.

Об этом сообщает портал sargs.lv.

В ходе беседы сотрудники белорусских силовых структур разделили между собой участки стрельбы, договорившись, какой латвийский пограничник или наземный караул будет «убран» каждым из белорусских солдат, кто отвечает за что и в какую сторону бежать в случае отхода.

Латвийские силовики подчеркивают, что это означает, что тактические планы уже переданы белорусским военными. Такое маркирование целей происходит в каждую смену белорусских военизированных частей.

Напомним, что вчера появилась информация о возможной подготовке режимом Лукашенко провокаций на границе с Латвией. Белорусские пограничники были замечены с более серьезным оружием, чем раньше — у них есть пулеметы и снайперские винтовки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»