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Любительница «Массандры» Эйсмонт снова подставила Лукашенко

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  • 28.08.2021, 9:07
  • 24,406
Любительница «Массандры» Эйсмонт снова подставила Лукашенко

В окружении диктатора не понимают, что случилось.

На этой неделе телеграм-канал, который по всей видимости ведет пресс-секретарь правителя Беларуси Наталья Эйсмонт, похвастался статистикой просмотра видео, снятого 23 августа прошлого года, когда Александр Лукашенко прилетел в свою резиденцию с автоматом, пишет «Салідарнасць».

«2 миллиона 853 тысячи 433 просмотра… То ли еще будет. Впереди много «очень интересного»!»

Эта статистика может быть приятна автору телеграм-канала, но наверняка очень неприятна самому Лукашенко. Удивительно, что в окружении правителя не понимают, что случилось год назад.

Сначала следует вспомнить об обстоятельствах того дня. 23 августа 2020 года состоялась одна из самых массовых акций протеста против режима Лукашенко: на улицы Минска по разным оценкам вышло несколько сотен человек.

Их марш закончился у Дворца Независимости, фактической резиденции правителя. Упершись в кордон силовиков, мирные демонстранты разошлись без эксцессов. И уже после этого у Дворца Независимости приземлился вертолет, из которого вышел Лукашенко с автоматом и вооруженным младшим сыном Николаем.

Эти кадры имели два главных последствия.

Во-первых, они стали имиджевой катастрофой правителя: он показал, что вынужден «отстреливаться» от собственного народа.

Во-вторых, кадры Лукашенко с автоматом стали мемом и спровоцировали целую волну шуток по этому поводу.

Эйсмонт хвалится почти тремя миллионами просмотров своего видео, но только шутки Ивана Урганта на этот счет посмотрели на Youtube два миллиона.

Интересно, что в окружении Лукашенко не обратили внимание и на позицию самого правителя насчет произошедшего. А он меньше, чем через неделю, уже начал оправдываться.

«И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ».

В последний раз он неприятную для себя тему поднимал в феврале на так называемом «Всебелорусском народном собрании». Приведем его цитату.

«Придет время, изберете нового Лукашенко или кого-то еще там. Но разве только потому, что кому-то он не нравится? Что, видите ли, с автоматом бегает там по улицам, его надо свергнуть».

К счастью, забыть о скандальном эпизоде не получается. Только удивительно, что это происходит благодаря стараниям людей их окружения правителя.

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