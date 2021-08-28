России грозит острая нехватка газа 1 28.08.2021, 10:08

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Подземные хранилища могут остаться незаполненными.

Российский «Газпром» может сорвать планы по заполнению подземных хранилищ газа (ПХГ) в России, которые используют в осенне-зимний период для покрытия максимума потребления топлива. О наметившейся опасности сообщалось на совещании у замглавы Минэнерго РФ.

Об этом сообщает сайт «Guildhall».

Проблемы возникли из-за повышенного потребления газа летом, в сезон планово-профилактических ремонтов.

Между тем в российском НП «Совет рынка» рассказали, что в последнее время генерирующие компании жалуются на сигналы о возможных ограничения поставок газа для их нужд.

Таким образом поставщики хотят уложиться в согласованные лимиты, хотя производству на фоне восстановления экономики требуется больший объем электроэнергии.

Как сообщал сайт Charter97.org, «Газпром» прекратил поставки российского газа в ЕС.

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