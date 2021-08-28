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У режима закончились деньги: на белорусских предприятиях не платят зарплату, а чиновники это скрывают

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  • 28.08.2021, 10:25
  • 13,086
У режима закончились деньги: на белорусских предприятиях не платят зарплату, а чиновники это скрывают

Сложнее всего ситуация — в сельском хозяйстве и строительстве.

В Беларуси по-прежнему актуальна проблема несвоевременной выплаты зарплаты. Сложнее всего ситуация — в сельском хозяйстве и строительстве, сообщает сайт zerkalo.io.

«Главная причина задолженности по зарплате — сложное экономическое положение предприятий», — поясняют в Федерации профсоюзов. К примеру, только в январе почти 80 сельхозпредприятий Витебской области нарушали сроки выплаты зарплаты.

По итогам мониторинга в январе — июле 2021 года, профсоюзами было выявлено 445 случаев нарушений нанимателями установленных сроков расчетов с работниками. Чаще всего проблемы с зарплатами возникают в агропромышленном комплексе и строительной отрасли.

Чиновники сейчас предпочитают не сообщать данные по проблемным по зарплатам предприятиям. Департамент государственной инспекции труда при Минтруда теперь не публикует, какие организации и ИП допустили просроченную задолженность по зарплате. Сейчас размещают только информацию по привлечению к ответственности за такие долги, при этом не публикуют даже общую сумму задолженности. Эти данные также ранее перестал публиковать и Белстат.

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