У режима закончились деньги: на белорусских предприятиях не платят зарплату, а чиновники это скрывают

У режима закончились деньги: на белорусских предприятиях не платят зарплату, а чиновники это скрывают10
- 28.08.2021, 10:25
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Сложнее всего ситуация — в сельском хозяйстве и строительстве.
В Беларуси по-прежнему актуальна проблема несвоевременной выплаты зарплаты. Сложнее всего ситуация — в сельском хозяйстве и строительстве, сообщает сайт zerkalo.io.
«Главная причина задолженности по зарплате — сложное экономическое положение предприятий», — поясняют в Федерации профсоюзов. К примеру, только в январе почти 80 сельхозпредприятий Витебской области нарушали сроки выплаты зарплаты.
По итогам мониторинга в январе — июле 2021 года, профсоюзами было выявлено 445 случаев нарушений нанимателями установленных сроков расчетов с работниками. Чаще всего проблемы с зарплатами возникают в агропромышленном комплексе и строительной отрасли.
Чиновники сейчас предпочитают не сообщать данные по проблемным по зарплатам предприятиям. Департамент государственной инспекции труда при Минтруда теперь не публикует, какие организации и ИП допустили просроченную задолженность по зарплате. Сейчас размещают только информацию по привлечению к ответственности за такие долги, при этом не публикуют даже общую сумму задолженности. Эти данные также ранее перестал публиковать и Белстат.