Теракт в аэропорту Кабула: Кремлю выгоден хаос в Афганистане Константин Машовец, sprotyv.info

28.08.2021, 10:33

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В последних событиях прослеживается фирменный стиль российских спецслужб.

Итак, Афганистан. Кабул, аэропорт. Северный въезд. Комплексный теракт 26.08.2021 года. Подрыв смертника и хаотическая стрельба по окружающим во все стороны группой неизвестных лиц. 103 погибших, множество раненных (точное количество все еще устанавливается). Среди погибших 12 американских морпехов, а также 28 «босоногих автоматчиков» из «Талибана».

На данный момент аэропорт Кабула оцеплен, как бы это не звучало по-идиотски, «антитеррористическим подразделением террористической организации Талибан».

Ответственность за теракт взяла на себя местная ячейка ИГИЛ, точнее его афгано-пакистанский филиал под названием «Исламское государство Хорасан» (ИГХ), который возглавляет такой себе Абу Мухаммад аль-Аднани.

Зачем? Почему?

Ответы во многом содержаться в моих постах от 22-го мая и 8-го июля. Я там написал о «сложностях и особенностях» нынешних взаимоотношений между «Талибаном» и ИГИЛ и почему этим двум «конторам» вряд ли ужиться вместе на территории Афганистана. По крайней мере, до тех пор, пока «Талибан» будет выполнять условия договора между ним и США о выводе войск последних с территории Афганистана.

Теперь о нескольких особенностях, мало известных широкой общественности, дающих определенное понимание причин и процессов, которые могут не только разнести эту многострадальную страну «на шмаття», но и весьма чувствительно отразиться за многие тысячи километров от нее. Например, в Кремле и Вашингтоне.

ИГХ, по своей сути фактически представляет собой «резко отмороженную» отлично законспирированную горизонтальную террористическую сеть, состоящую в основном из бывших боевиков «Исламского движения Узбекистана» (ИДУ). Да-да, я не ошибся. Именно Узбекистана. И одновременно, имеющую весьма тесные и плодотворные связи с российской военной разведкой.

ИГХ на этих территориях пришлые. Сам Абу Мухаммад аль-Аднани и «со товарищи» появились в Афганистане в 2015-м году, за ним в течение 2016-го туда же перебралось и «организационное ядро» конторы. Откуда? — спросите вы. Отвечу — из Сирии. Зачем группа «наглухо исламизированных» в большинстве своем, бывших узбекских военных и полицаев, которых в самом Узбекистане обвиняют в экстремизме и терроризме, да еще воевавших в рядах ИГИЛ на территории Сирии и Ирака, вдруг как-то стремительно и одномоментно решила «пропасть с радаров» в Сирии и «внезапно всплыть» в Афганистане — вопрос риторический. Я бы, например, ответ поискал в некоторых кабинетах одного из помпезных зданий на улице Гризодубовой в Москве. Хотя, конечно, неплохо было бы, при этом, знать в каких именно кабинетах искать и неплохо было бы потолковать на эту тему с несколькими знающими людьми в узбекской службе безопасности.

За сутки до теракта в аэропорту, одна из групп Талибана казнила в пригородной тюрьме Кабула одного из установленных и ранее задержанных лидеров сети ИГХ. Таким образом, дав этим отморозкам, по крайней мере в тех раскладах, кои сегодня складываются в Афганистане, фактически «повод» устроить в аэропорту «вполне законную» (типа, в качестве мести) кровавую баню. Сейчас Талибан разбирается между собой на тему — кто именно и на кой черт пристрелил этого игиловца. В своих постах мая-июля я уже писал, что игиловцы, всплывшие в Афгане, на протяжении пары последних лет достаточно активно внедрялись и в сам афганский Талибан.

Очевидно, что чуть ранее между Кремлем и Талибаном были достигнуты какие-то соглашения о сотрудничестве. Именно этим объясняется недельная задержка в организации и проведении Кремлем операции по эвакуации своих людей из Афганистана. «Заинтересованные стороны» все никак не могли договорится «за формы, объемы и масштабы» этого «сотрудничества» и переговоры на эту тему, судя по теракту, все еще продолжаются. По крайней мере, Кремль с помощью ИГХ явно предпринимает беспрецедентные шаги по формальной легализации Талибана на мировой арене.

Практически всем сторонам, участвующим в «большой афганской игре», хорошо и давно известно, какое влияние оказывает на деятельность местной сети ИГИЛ в лице ИГХ, непосредственно сам Кремль. В стратегическом, глобальном смысле, Кремлю очень удобно, что бы в Афгане и дальше продолжалась бы бойня (это позволяет решать одновременно две стратегических задачи — периодически пинать Вашингтон ужасами гражданской войны в этой стране и сдерживать «внутренними афганскими проблемами» Талибан, зарящийся на соседние «подмандатные» Кремлю территории). Более эффективного инструмента для решения этих задач, нежели «вросшая» и хорошо законспирированная в этой стране ПОДКОНТРОЛЬНАЯ Кремлю террористическая сеть, просто не существует.

И в заключение.

В Кремле сколько угодно могут вещать «на камеры» о «нормальных мужиках» из Талибана. Но, в объективном, стратегическом смысле, ему ОЧЕНЬ ВЫГОДНО, что бы в Афганистане продолжалась бы бойня и чем кровавее, непримиримее и жестоко она будет протекать — тем лучше для Кремля. Шейхам в полосатых тюрбанах из Талибана, стоило бы задуматься об искренности и честности кремлевских гяуров, которые одной рукой — таскают их на «переговоры», где сулят кучу бонусов, а другой — устраивают кровавые теракты, разжигающие на подконтрольной Талибану территории полномасштабную гражданскую войну.

Посему, у меня даже и тени сомнения в том, кто именно в действительности стоит за терактом в кабульском аэропорту нет. Это фирменный стиль российских спецслужб.

Координатор группы «ИС» Константин Машовец, sprotyv.info

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