Медики развенчали шесть самых нелепых мифов о вакцине от коронавируса 28.08.2021, 10:36

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Некоторые из них вредны для самих «антипрививочников».

После двух лет пандемии многие люди все еще продолжают верить в мифы. Причем, некоторые из них могут быть очень опасны, пишет cursorinfo.co.il.

Несмотря на то, что вакцинация в некоторых странах уже идет полным ходом, меньше мифов о препаратах не становится. Медики постоянно стараются их опровергнуть, причем верить в некоторые из них попросту опасно.

После выздоровления от вируса можно не прививаться

Врачи говорят, что отказываться от вакцинации не имеет смысла даже после перенесенного COVID. Основной причиной этого является постепенное снижение способности антител противостоять вирусу и есть риск подхватить его снова.

Первая прививка вызывает падение иммунитета

В случае, если симптомы вируса сохраняются даже после первой прививки, то паниковать по этому поводу точно не стоит. Медики поясняют, что это просто реакция организма на препарат.

Перед вакцинацией следует сделать тест на антитела

Иммунологи поясняют, что это совершенно необязательная процедура, поскольку даже в случае инфицирования никакого вреда от вакцины не будет.

Алкоголь снизит эффект действия прививки

Специалисты называют это полным бредом, но кое-какая опасность алкоголя при вакцинации имеется. Дело в том, что препараты нагружают организм, что лишь усугубляется спиртными напитками. Лишь по этой причине лучше от алкоголя воздержаться.

Прививаться при хронических заболеваниях нельзя

Отчасти это утверждение верно, но это не означает, что такие люди вообще останутся без вакцины. Прививаться можно, как только пройдет обострение.

После вакцинации маску можно не носить

Врачи предостерегают, что даже после вакцинации следует придерживаться социального дистанцирования и носить маску вне дома.

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