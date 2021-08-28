Наталья Радина: Лукашенко роет себе могилу 10 28.08.2021, 13:28

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Рабочие лидеры ведут активную подготовка ко всеобщей белорусской забастовке.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина ответила на вопросы журналиста Youtube-канала «Форум свободной России» Даниила Константинова.

Приводим выдержки интервью. Все интервью смотрите на видео.

— Год назад, в это самое время весь мир наблюдал с огромным интересом за тем, что происходит в Беларуси. Прошел год с этих событий и сейчас складывается впечатление, что после революционного штурма наступило затишье, штиль. Как на твой взгляд, это так и что вообще сейчас происходит в Беларуси?

— Нет, это не так, потому что борьба продолжается. В августе и сентябре прошлого года мы наблюдали первый этап белорусской революции. Белорусы продолжают идти к свободе. И как внутри страны, так и за рубежом сегодня продолжают проходить акции протеста. В Беларуси сейчас они приобрели больше партизанский, подпольный характер. Но тем не менее, люди не смиряются, продолжают бороться. И сейчас идет активная подготовка ко всеобщей белорусской забастовке.

— Забастовка. Я понимаю, что вы больше ориентируетесь на польский опыт? Я имею в виду опыт «Солидарности» и ее действия против коммунистического режима.

— В том числе на польский опыт, на опыт «Солидарности». Единственное отличие — сейчас об этом говорят рабочие лидеры. В первую очередь рабочих предприятий призывают готовиться к забастовке.

Что подразумевает подготовка? Естественно, необходимо собрать определенное количество средств для того, чтобы в течение месяца человек и его семья ни в чем не нуждались, в том числе это может быть определенный набор продуктов, которые необходимы, а также деньги.

Отдельный призыв звучит к бизнесменам, к предпринимателям: просто закрываете свои предприятия, уходите в отпуск. Каждый из вас может это сделать. Не могут последовать никакие санкции против вас в случае, если вы это сделаете. Получается такая двухсторонняя тактика: бизнес уходит в отпуск, а рабочие остаются дома.

— Дело в том, что в прошлом году мы уже слышали призыв к забастовке. Этот призыв звучал из уст Светланы Тихановской, которая однажды объявила, что забастовка будет проводиться, и как мы увидели, широкомасштабной забастовки так и не получилось. В чем отличие того, что сейчас происходит?

— Вы, наверное, имеете ввиду так называемый «Народный ультиматум». Но он был объявлен за месяц и, насколько я знаю, серьезной работы в связи с этим ультиматумом проведено не было.

Здесь кардинально другая ситуация, поскольку подготовка уже идет несколько месяцев и она будет продолжаться. Тогда было слишком мало времени, это была преждевременная инициатива, такой фальстарт. Более того, не была проведена необходимая работа.

В данном же случае забастовку объявляют рабочие лидеры, люди, которые знают о ситуации на своих предприятиях, которые знают, что делать, которые имеют людей на каждом предприятии.

Более того, сейчас мы имеем санкции, которые очень существенным образом повлияли на экономическую ситуацию в стране, в том числе и на работу предприятий. Мы знаем, что уже пошли сокращения рабочих, начались сокращения зарплат. Серьезные проблемы испытывают предприятия и со сбытом продукции. Уже не хватает комплектующих. Даже на «Беларуськалии» сейчас часть рабочих отправили на 2/3 рабочей ставки. Я знаю, что это как снежный ком, он будет нарастать, эти проблемы будут серьезно ухудшаться.

— Как забастовка вообще оказывает влияние на режим? Где связь между действиями бастующих и действиями режима?

— В первую очередь, это оказывает влияние на всю экономику. Если останавливается предприятие, соответсвенно, прерываются все торговые цепочки, весь производственный цикл, начинаются проблемы со всеми договорами на поставку продукции. И это безусловно окажет влияние.

Нужно сказать еще, что власти не в состоянии уволить, например, в случае забастовки всех рабочих, потому что не кому работать. Рабочий — это специалист. И заменить специалиста на предприятии — это не такое простое дело, как кажется.

Например, в прошлом году, когда власти пытались из-за протестов на заводах увольнять рабочих и на их место присылали так называемых штрейкбрехеров, тут же возникали проблемы. В том числе, рабочий на одном из предприятий просто погиб, потому что он не знал и не понимал, как работает это оборудование.

Поэтому это не такая простая ситуация. Забастовка — это реальный шаг, это реальное действие, которое может повлиять на режим. А уже вслед за забастовками могут возникнуть, и я убеждена, возникнут новые протесты.

— Ну а, допустим, Россия не может в данном случае выручить режим Лукашенко? Скажем подготовить какое-то количество кадров и выслать?

— Не думаю. Они могут, конечно, послать пропагандистов на белорусское телевидение, как они это сделали в августе прошлого года, когда журналисты БТ стали массово уходить. Но они не в состоянии заменить такое количество рабочих на белорусских предприятиях, потому что нужно знать и специфику производства, и оборудование. Я не думаю, это не реально.

— Если мы говорим об экономической ситуации в Беларуси: уже введены санкции. Они как-то работают? Расскажи, пожалуйста, что это за санкции и как они оказывают влияние?

— Введены наконец-то экономические санкции против режима Лукашенко. Мы этого добивались много лет. И к счастью, наконец-то они введены.

Конечно, надо было их вводить еще раньше. Мы говорили о том, что именно санкции экономического характера в сентябре-октябре могли бы остановить режим, и не было бы такого количества людей сегодня в тюрьмах, и не было бы таких репрессий.

К счастью, они были введены уже в мае, и это произошло после того, как Лукашенко захватил самолет. Сейчас мы имеем санкции против нефтепереработки, против «Беларуськалия», против ряда лукашенковских олигархов. К сожалению, сейчас они не работают в полную силу, потому что продолжают действовать некоторые контракты, которые были подписаны до момента введения санкций. Также были введены санкции против той номенклатуры и товаров, которые не производит тот же «Беларуськалий».

Но это те ошибки, которые, я надеюсь, будут исправлены. И когда экономические санкции заработают в полную силу — режиму Лукашенко будет нанесен сокрушительный удар. Но даже в том виде, в котором они существуют сейчас, санкции существенно уже ударили по режиму, мы видим это по истерикам Лукашенко, мы видим это по той гибридной войне, которую он сегодня устроил против Литвы, Латвии и Польши, засылая эмигрантов в эти страны. Но в итоге он спровоцировал новую волну санкций против себя. Потому что сегодня и Литва, и Польша, и Латвия настаивают на введении новых санкций против режима Лукашенко, и мы знаем, что они будут введены как только закончатся в Европе каникулы.

— Ты упомянула о миграционном кризисе, который фактически спровоцировал Лукашенко. Но мы об этом знаем отсюда, по эту сторону пограничного забора. Мы видим, что происходит здесь. А известно ли тебе, как вообще организовывается этот миграционный кризис там внутри?

— Как раз центр «Досье» провел расследование. И они рассказали о том, что белорусское государственное предприятие «ЦентрКурорт» приглашает в Беларусь людей из Ирака, Афганистана, которые приезжают официально в Беларусь, прилетают — у нас есть прямые рейсы. Прилетают в Минск, а дальше уже, судя по тем видео, которые снимали в том числе и литовские пограничники, и блогеры, людей привозят прямо к границе, белорусские пограничники их высаживают и отправляют в Литву.

— А сейчас это все продолжается или это затихло?

— Сейчас это продолжается, иногда затихает, но вчера буквально снова 150 мигрантов пытались проникнуть в Литву с территории Беларуси. Потом опять же нужно понимать, что, кроме обычных простых обманутых людей, среди этих мигрантов, которые отправляются из Беларуси в Европу, есть и представители террористических организаций.

— А что сейчас происходит внутри самой Беларуси?

— Дело в том, что сейчас любая политическая или общественная структура в Беларуси находится фактически под запретом.

В данном случае просто люди вынуждены работать подпольно. Плюс сегодня сформированы центры за рубежом, которые уже работают открыто, не только с международными структурами, но работают с белорусами.

Продолжают действовать в том числе и так называемые белорусские дворы — это такое наше явление, когда люди объединялись дворами и проводили акции, выходили вместе на марши. Я знаю, что эти люди тоже продолжают действовать, продолжают работать, но, конечно же, сейчас исключительно в подполье.

— Я так понимаю смысл в этих акциях — это распыление сил милиции.

— Конечно же. Я когда вижу эти акции, представляю, сколько сил было задействовано для того, чтобы убрать даже те же бело-красно-белые флаги, которые люди вешают высоко, даже на электрических проводах или высоко на деревьях. То есть, задействуется и милиция, и МЧС. Поэтому тратятся на это огромное количество средств.

И в Минске патрулирует огромное количество сегодня милиции. Если раньше они ходили по двое, по трое, то сейчас они уже ходят по шестеро. Представьте, какие должны быть зарплаты, сколько средств на это тратится. А режим Лукашенко и так испытывает серьезные экономические проблемы. Поэтому этот страх его истощает еще больше. Весь этот террор, который он устраивает, бьет по нему же самому. Понимаете?

— А бюджет приходится увеличивать, как я понимаю?

— Конечно же. Безусловно это все требует огромного количества денег, которых сегодня у Лукашенко нет, которые сегодня ему не дает в том числе и Россия, западные кредиты для него закрыты, внешний долг огромный.

Ситуация в стране в этом плане катастрофическая, поскольку зарплаты продолжают падать. В регионах зарплаты, я смотрела недавно предложения, по 100 долларов. Это зарплаты в регионе. При том, что уровень цен сопоставим с литовским, а ряд товаров, например в той же Польше дешевле, чем в Беларуси.

— А ведь в некотором смысле получается, что Лукашенко сам себе роет могилу. Эти жуткие разгоны, нелегитимность выборов, посадка самолета, угроза прерывания российско-европейского транзита и тому подобное. Получается, что он делает все, чтобы приблизить свой конец.

— Абсолютно верно. Он сам себе роет могилу.

— То есть, это говорит о том, что он не вполне адекватно воспринимает реальность?

— Он никогда адекватно не воспринимал реальность, а 2020 год окончательно пошатнул его и без того не очень здоровую психику. И сейчас он действительно делает все для того, чтобы ускорить свое падение. И меня это очень радует.

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