Европейская федерация журналистов и Международная федерация журналистов вступились за БАЖ 28.08.2021, 13:33

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Представители режима Лукашенко должны быть строго наказаны.

Верховный суд Беларуси ликвидировал ОО «Белорусская ассоциация журналистов», филиал EFJ и IFJ в Беларуси. Более 25 лет ОО «БАЖ» и его друзья, более 1300 сотрудников медиа, содействовали свободе выражения мнений и независимой журналистике в Беларуси, реализации гражданских, социальных и культурных прав. Европейская федерация журналистов (EFJ) и Международная федерация журналистов (IFJ) решительно осуждают этот акт.

БАЖ входит в число десятков организаций, которых власти сейчас ликвидируют. Это организации, работающие в сфере культуры, охраны окружающей среды и наследия, Белорусский ПЕН-центр, офис по правам инвалидов, Национальный совет молодежи, пресс-клуб Беларусь, организации, занимающиеся гендерными правами и группы, поддерживающие пожилых людей.

«Александр Лукашенко приступает к полной ликвидации всех слоев гражданского общества Беларуси, - заявил президент EFJ Могенс Блихер Бьерегард. - Это беспрецедентная чистка, которая должна мобилизовать межгосударственные организации. Мы призываем Европейский союз, Совет Европы, ОБСЕ и ООН решительно отреагировать. Ликвидаторы и те, кто проводит репрессии должны быть жестоко наказаны».

«Мы будем помогать нашему филиалу поддерживать их существование и деятельность. БАЖ никогда не сдастся — добавил генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес. - БАЖ как никогда остается для нас единственной представительной организацией журналистов в Беларуси. ОО «БАЖ» будет продолжать поддержку журналистов и сотрудников СМИ».

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