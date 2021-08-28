Президент Эстонии предложила ЕС разместить в стране ПВО средней дальности для сдерживания России

Президент Эстонии предложила ЕС разместить в стране ПВО средней дальности для сдерживания России5
- 28.08.2021, 13:54
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В Брюсселе нужно создать механизм, который поможет более эффективно распределять расходы на оборону.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предложила ЕС профинансировать создание в ее стране ПВО средней дальности для сдерживания России.
По ее словам, страны Балтии, в том числе Эстония, расходуют на оборону больше 2% ВВП, однако у них по-прежнему нет, например, средств противовоздушной обороны среднего радиуса действия.
Глава государства предложила Брюсселю создать механизм, который поможет распределять эти расходы. По ее расчетам, «эти вещи могли бы занять 10-15 лет».
«Если ЕС хочет во что-то вложить, он может использовать деньги Фонда сплочения», — сказала она в интервью журналу Diplomaatia, передает EER.