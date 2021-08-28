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Мнение: Над Синепалым надо проводить хирургическую операцию

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  • 28.08.2021, 14:31
  • 3,762
Мнение: Над Синепалым надо проводить хирургическую операцию

Санкции против транзита чувствительных товаров должны быть усилены.

Вернемся ненадолго, ко вчерашней ситуации с Анжеликой Агурбаш. По нашей информации, певица действительно побывала в отделении полиции в рамках выполнения запроса из Минска. То, что желтые геббельс-помойки синхронно вышли в эфир через пять минут после того, как визит начался, говорит только об одном - белорусские карательные органы прекрасно были осведомлены о ситуации, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Но было одно упущение. Москва, конечно, реагирует на запросы из Минска, но в отношении своих собственных граждан, делает это вяло и без служебного рвения. Объяснение этому достаточно простое: а вдруг в ответ белорусская сторона перестанет выполнять запросы?

Такая вот полумера - жизнь попортить можно, но не более того. К сожалению, это правило не действует в отношении граждан Беларуси, которые бегут от репрессий в Россию. Формализм и нежелание признавать ошибочность решения о признании синепала. Что ж, в долгосрочной перспективе - это проигрышная стратегия. Беларусы долго не забудут, кто кому помогал. И сделают соответствующие выводы.

К сожалению, в полумеры играют и другие соседи. Мы считаем, что нужно как следует дать по рукам тому, кто ситуацию с мигрантами провоцирует. Забрать мигрантов и закрыть транзит чувствительных товаров - от нефтепродуктов до калия.

Как правильно отмечает Дмитрий Болкунец, стоимость забора на литовской и польской границах сопоставима с возможными потерями от приостановки транзита, а эффект в Минске прочувствуют сразу же. Глядишь, и не придется убирать за неадекватным соседом, который гадит под дверью каждое утро.

Начать можно с малого - закрыть всю санкционку. В первую очередь - контрабанду сигарет. Кстати, там гродненская табачка уже всерьез жалуется на отсутствие поставок европейского сырья для производства контрабанды. Решить вопрос можно радикально - арестовывать и задерживать, а, может, и конфисковывать орудия преступления – может, тогда, «Белкалий» или «Гродно-Азот» перестанут в свои вагоны запихивать промышленные партии нелегального товара.

Такое можно только устранить болезненным хирургическим способом.

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