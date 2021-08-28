Генерал ВВС США: Китай вскоре превзойдет Россию по ядерному потенциалу

Генерал ВВС США: Китай вскоре превзойдет Россию по ядерному потенциалу4
- 28.08.2021, 14:48
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Это произойдет в ближайшие несколько лет.
Ядерная угроза для США от Китая в ближайшие несколько лет превзойдет угрозу от России. Об этом заявил высокопоставленный военный США, сообщает Reuters (перевод – liga.net)
Генерал-лейтенант ВВС США Томас Бюссьер, заместитель руководителя Стратегического командования США, которое контролирует ядерный арсенал страны, заявил, что развитие ядерного потенциала Китая больше не соответствует публичным заявлением КНР о желании поддерживать минимальный уровень ядерного сдерживания.
По словам Бюссьера, в ближайшие несколько лет угроза, которую представляет Китай, превысит угрозу от России. Оценка угрозы будет осуществляться не только по количеству ядерных боеголовок в распоряжении Китая, но и по их оперативному размещению, отметил генерал.
Бюссьер подчеркнул, что, в отличие от России, с Китаем у США нет никаких договоров или механизмов, которые могли бы «смягчить любые неправильные интерпретации или путаницу».