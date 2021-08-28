«Все очень сильно изменилось»: Что происходит в Кабуле прямо сейчас? 28.08.2021, 16:06

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Кабул глазами высланного из РФ афганца.

Гулам Хабиб Гулам Мохаммад родился в Афганистане, но много лет жил в Ростове-на-Дону, работая на местном рынке. В июне этого года его депортировали на родину. В августе страну захватили талибы.

Кавказ.Реалии публикует монолог Гулам Мохаммада о том, что происходит в Кабуле прямо сейчас.

– Когда меня депортировали, я уехал в родную деревню в Афганистане, пожил там дней десять и ушел на службу. Мы с отрядом патрулировали деревню, обеспечивали безопасность. Я прослужил месяц, но [когда талибы начали наступление] командир приказал нам сдать автоматы и бежать, потому что вариантов биться у нас не будет. Я уехал в Кабул в гости к сестре.

Сейчас в Афганистане не только талибы, но и формирования "Исламского государства", километрах в тридцати от Кабула люди их видели. Еще в центре столицы можно иногда увидеть пакистанскую армию, у них своя военная форма, они тоже здесь что-то ищут. Я так понял, что в этой заварухе замешано много стран. Здесь афганцы ничего не решают, в основном политику решают из-за границы.

Все жители убегают в панике, иностранцы тоже бегут. В аэропорту Кабула около 70 тысяч человек ждут, когда откроются ворота, чтобы улететь. Люди, у которых не было открытых виз, вылететь не могут – посольства многих стран поменяли свое местоположение и перешли в аэропорт, куда так просто не попадешь.

Перед аэропортом стоит оцепление: ближе всего к нему американские солдаты, затем афганские спецназовцы, которые воевали с ними, – американцы заберут их с собой. Потом оцепление талибов, а потом – толпа людей. Иногда ворота открываются и оттуда говорят – пустите, например, 50 человек. И они проходят. В аэропорту были перестрелки, даже стреляли в толпу, люди умирали под давкой из-за паники. В общем, там полный хаос.

Талибы пока не трогают обычных людей, они начали с тех, кто занимал высокие чины при прежнем правительстве. Вламываются в их жилье, проводят обыски, забирают эти дома себе. Ну и много времени у талибов уходит на разворовывание военной техники – они отправляют ее в Пакистан. Когда закончат это делать, тогда и будет видно, что станет с простыми людьми.

Женщинам здесь тяжко – все они сидят дома, их близкие не разрешают им выходить на улицу. Только мужчины выходят. Женщины помнят, какими талибы были в прошлом, боятся, что они ворвутся в дом, убьют мужчин, а их увезут в Пакистан и продадут в рабство. Если беспорядок будет в стране, никто ни от чего не застрахован, поэтому они переживают.

Кабул очень сильно изменился. Все учебные учреждения закрыты, неизвестно, смогут ли дети учиться. Закрыты многие госучреждения, банки тоже. Например, через "Вестерн юнион" никто не может выслать сюда деньги. Безработица и так была, а сейчас еще хуже стало. Многие люди здесь работали на госучреждения, ушли на пенсию, а сейчас им ее не платят. Только в моей семье семь человек остались без пенсий.

Каналы, по которым в Кабул шли бензин, газ, продукты, сейчас частично перекрыты. Из-за этого хаоса торговцы поднимают цены. Например, если раньше помидоры стоили 20, то теперь они стоят 35. Но магазины работают – правда, часов до 9 вечера. Можно поесть мороженое, сходить в кафе, в парикмахерскую. Интересно, что в витринах больше нет фотографий женщин – это обязательное условие, если хочешь продолжать работать.

Вчера вечером я прогулялся с племянником, домой мы пришли где-то в половине одиннадцатого. На улицах спокойно, воровства нет. В самом городе стало мало людей. По ночам, часов с одиннадцати, на улицах единицы увидеть можно, в основном все стараются сидеть дома, чтобы не искать приключения на свою жопу. Талибы стоят на всех блокпостах и патрулируют территорию города – на тех же машинах, на которых раньше ездила полиция. Забрали и полицейские участки, все под их контролем. Но если грубого нарушения нет, то к тебе не подойдут на улице, если спокойно идешь своей дорогой, тебя не трогают.

Местные каналы очень изменились. Перед тем, как талибы забрали Кабул, всех телеведущих предупредили, и многие из них уехали за границу, заранее зная о хаосе, который наступит. Каналы продолжают работать, но там крутят новости и передачи о правильном исламе, а развлекательные программы, там, где песни были, закрыли. Можно что-то другое посмотреть, только если дома есть спутниковая тарелка. Новости я в основном узнаю в фейсбуке, в тиктоке, по людям.

Недавно стали ходить слухи, что талибы разыскивают участников нашего военного отряда, в той деревне ищут нас по хатам. Я не знаю, что будет, жду. Если честно, я даже не собираюсь уезжать из-за этого, потому что надоела эта беженская жизнь. Но и вариантов жить здесь нет, будет только хуже. У меня есть хорошие документы, я год работал переводчиком на войска НАТО, постараюсь договориться о том, чтобы вывезти хотя бы часть своей семьи, помочь им уйти отсюда. А сам постараюсь уехать из Кабула, может, в сторону Панджшера, если там будут отряды против талибов, потому что обратно в Россию я не хочу, за границу не хочу.

У людей, которые остались здесь и не могут уехать, печаль в глазах. Их можно понять – у человека жена, четверо дочерей, трое сыновей, и он не может им ничем помочь. Это очень печально. Если я не буду читать намаз и ходить в мечеть, я сойду с ума.

На то, что у меня в судьбе получилось, я даже не жалуюсь. Я благодарю Бога, что я могу своими глазами увидеть любые ситуации, плохие и хорошие. Мне хочется, чтобы во всем мире был порядок, чтобы люди жили в добре. Любой человек любит свободу, и я хочу жить в свободной стране, а не по правилам рабства, которые навязывают другие люди. Хочу остаться нормальным человеком и чтобы никакая ситуация не могла это изменить. Идти прямой дорогой – вот это мое желание. Я постараюсь выжить.

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