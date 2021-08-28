Базам США в Европе запретили покупать у РФ энергоносители 2 28.08.2021, 16:34

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Решение направлено на обеспечение энергетической безопасности в Европе.

Министерство обороны США запретило американским базам в Европе приобретать российские энергоресурсы. Соответствующее распоряжение в пятницу, 27 августа, Пентагон разместил в Федеральном реестре. Запрет вступает в силу 30 августа, пишет dw.com.

Окончательный вариант правила, изменяющего положения оборонного бюджета на 2020 финансовый год, запрещает военным объектам США в Европе заключать контракты на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, указывается в документе.

Решение направлено на обеспечение энергетической безопасности в Европе. Оно распространяется на все виды энергоресурсов, отметило американское министерство обороны. При этом запрет действует только на территории Европы, но не Азии. В частности, он не распространяется на азиатскую часть Турции.

Ранее США ввели новые санкции против СП-2

20 августа США объявили о введении новых санкций в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2". Ограничительные меры распространяются суда снабжения "Остап Шеремета" и "Иван Сидоренко", а также компанию АО "Нобилити" из Петербурга, которой они принадлежат. Кроме того, под санкции попала страховая компания "Константа".

Президент США Джо Байден также подписал указ, дающий возможность американской администрации вводить ограничительные меры, которые нацелены против российских трубопроводов, используемых для экспорта энергоносителей. Целью является принятие дополнительные мер "в отношении определенных приносящих вред зарубежных инициатив властей РФ".

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