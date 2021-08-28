«Голос Америки»: В Кабуле сотни протестующих, госслужащие собрались возле банка 1 28.08.2021, 17:01

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Фото: АР

В это же время бесчисленное количество людей выстроилось в очереди у банкоматов.

Талибан развернул дополнительные силы вокруг аэропорта Кабула в субботу, чтобы не допустить скопления больших толп после трагической атаки, совершенной террористами-смертниками, передает «Голос Америки».

На дорогах, ведущих к аэропорту, появились новые контрольно-пропускные пункты. По словам очевидцев, работой КПП управляют талибы, которые сейчас ездят на американских автомобиля «Хаммер» и носят очки ночного видения. В регионах, захваченных талибами ранее, осталось не так много людей: большое количество афганцев хочет уехать из страны.

В результате теракта, совершенного в четверг шахидом из террористической группировки «ИГ-Хорасан» погибли 169 афганцев и 13 американских военнослужащих. Есть опасения, что эта группировка, которая намного более радикальна, чем «Талибан», может нанести новый удар. Многие западные страны завершили свои операции по эвакуации раньше установленного во вторник крайнего срока вывода всех сил США.

В субботу талибы произвели предупредительные выстрелы и запустили дымовые шашки на дороге, ведущей к аэропорту, в результате чего десятки людей разбежались от ворот. Сообщение агентства Associated Press согласуется с видео, опубликованном в Интернете.

По данным США, более 100 000 человек были уже эвакуированы через аэропорт Кабула, но еще тысячи американцев изо всех сил пытаются уехать и могут не добраться к аэропорту ко вторнику.

В самом Кабуле сотни протестующих, в том числе многие государственные служащие, собрались возле банка, в то время как бесчисленное количество людей выстроились в очередь у банкоматов. Протестующие заявили, что последние три-шесть месяцев они не получали зарплату и не могли снять наличные. Банкоматы все еще работают, но лимит на снятие средств – не более 200 долларов каждые 24 часа.

Экономический кризис, который произошел до захвата власти талибами, может предоставить западным странам определенные рычаги воздействия. Запад призывает новых правителей Афганистана сформировать умеренное, инклюзивное правительство и позволить людям уезжать и после августа. 31.

Афганистан сильно зависит от международной помощи: эти средства составляют 75% госбюджета.

Талибан не могут получить доступ почти ни к одному из 9 миллиардов долларов резервов Центрального банка, большая часть которых принадлежит Федеральной резервной системе Нью-Йорка. Международный валютный фонд также приостановил перевод примерно 450 миллионов долларов в Афганистан. Без регулярного поступления долларов местная валюта может обрушиться, что может привести к резкому росту цен на основные товары.

Президент Джо Байден заявил, что будет придерживаться ранее намеченного плана вывезти людей до 31 августа.

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