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Английские ученые выяснили новые факты о штамме коронавируса «Дельта»

  • 28.08.2021, 17:28
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Английские ученые выяснили новые факты о штамме коронавируса «Дельта»

Опубликованы результаты исследования Агентства общественного здоровья Англии.

Согласно данным, собранным в Британии, штамм "Дельта" вдвое чаще приводит к госпитализации, чем штамм "Альфа" ( "британский"), который ранее был доминирующим в Британии и Европе. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian. Результаты исследования опубликовали в журнале The Lancet.

Исследование проводилось Агентством общественного здоровья Англии и Советом медицинских исследований в период с марта по май, когда в Британии одновременно присутствовали "Альфа" и "Дельта" -штамы. Сейчас последний почти полностью вытеснил "британский".

Всего рассмотрели 43 338 случаев коронавирусной болезни, для которых провели секвенирование генома вируса и установили, какой штамм вызвал заражение. Среди этих пациентов только 1,8% были полностью вакцинированы, привиты одной дозой - 24%, и 74% вовсе не были привиты.

Среди больных Альфа-штаммом в больнице оказались 2,2% больных, а Дельта-штаммом - 2,3%. Однако с учетом фактора возраста, наличия прививки и этнического происхождения исследователи пришли к выводу, что риск госпитализации в случае заражения Дельта-штаммом в 2,26 раза выше.

Исследователи предупредили, что на основе этих данных не стоит делать выводы о рисках для привитых людей в случае заражения тем или иным штаммом, поскольку большинство в выборке составляли невакцинированные пациенты.

Отметим, в летнюю волну коронавируса в Британии - когда штамм "Дельта" уже стал доминирующим "- наблюдается в разы меньшая смертность по сравнению с зимней волной, несмотря на почти те же показатели заражений. Это скорее всего связано с тем, что группы наибольшего риска уже защищены благодаря вакцинации.

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