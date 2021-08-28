МТБанк поглотил Идея Банк 28.08.2021, 18:06

3,086

Что изменится для клиентов банков?

Идея Банк до конца года, как планируется, должен присоединиться к МТБанку. После реорганизации он прекратит существование как юридическое лицо. Банки пояснили клиентам, как будет происходить слияние, на какие продукты и сервисы это повлияет. Zerkalo.io cобралo некоторые вопросы и ответы.

Напомним, 1 апреля этого года МТБанк прибрел 99,999% акций Идея Банка, выкупив доли у Getin Holding S.A. и Getin International S.A. Стоимость сделки составила 50 миллионов белорусских рублей.

Так, Идея Банк с 7 сентября перестанет перевыпускать платежные карточки по всем карточным продуктам (исключение — зарплатные проекты). Банк объявил, какие расчетно-кассовые центры и обменники перестанут совсем работать, а какие — откроются под брендом МТБанка.

Будут ли работать карточки Идея Банка

С 1 октября работоспособность карт Идея Банка будет ограничена. Планируется, что с этого дня и до 20 октября совершить операции по картам (ЕРИП и произвольный платеж) можно будет только в системе дистанционного банковского обслуживания Идея Банка (интернет-банкинг, мобильный банкинг). В перспективе запланирован перевод счетов в МТБанк.

Клиенты Идея Банка уже сейчас могут оставить заявку на бесплатный выпуск карт МТБанка.

Что будет, если не расторгнуть договор на карточку

Если не сделать это до завершения реорганизации, то по умолчанию будет выпущена бесплатная виртуальная карта в МТБанке. Ее можно будет использовать в интернет- и мобильном банке «Мой Банк». С помощью виртуальной карты можно будет также перевести деньги на другую действующую карту через ЕРИП по номеру договора или по реквизитам карты.

Где можно будет снять деньги со счетов

Все счета, к которым были открыты карты, останутся активными, на них будут сохранены деньги. Обналичить их со своих счетов с 1 по 26 октября включительно можно будет в кассах Идея Банка. Для этого нужно будет предварительно оформить у специалистов расходный ордер, а с 1 ноября — в кассах МТБанка также по расходному ордеру либо с помощью виртуальной карты в интернет- и мобильном банке «Мой Банк».

А что будет с депозитами

Все условия по депозитам: сроки, ставки, графики выплат сохранятся. После завершения реорганизации с 1 ноября счета автоматически будут переведены в МТБанк. Если дата окончания депозита наступит после 26 октября, то получить деньги или переоформить депозит можно будет в отделениях МТБанка с 1 ноября.

,B>Что будет с зарплатным проектом, который открыт в Идея Банке

С 1 октября осуществление операций по картам Идея Банка будет приостановлено.

При этом все деньги, которые не будут переведены с карт-счетов, останутся на счете.

В Идея Банке рекомендуют уже сейчас оформить зарплатный проект в МТБанке.

А что будет с интернет-банкингом и мобильным банкингом

Система дистанционного банковского обслуживания Идея Банка (интернет-банкинг, мобильный банкинг) будет доступна в режиме просмотра в течение 6 месяцев с 1 ноября.

А для клиентов МТБанка что-то изменится?

МТБанк продолжает работать в штатном режиме, все продукты и сервисы будут доступны клиентам. В банке уточняют, что уже сейчас по картам МТБанка можно без комиссии снимать наличные деньги в банкоматах и кассах Идея Банка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».