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Медики назвали самый полезный способ есть яблоки

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  • 28.08.2021, 18:11
  • 5,032
Медики назвали самый полезный способ есть яблоки

Специалисты подчеркнули, что яблоки повышают иммунитет человека.

Врач, профессор Пекинского университета китайской медицины Чжан Чуньжун рассказал о полезности яблок, но предупредил, что их полезный эффект проявляется только при правильном употреблении, пишет healthinfo.ua.

Врач назвал ряд полезных свойств яблок. Эти фрукты обладают способностью предотвращать развитие рака, снижать уровень сахара и липидов в крови, повышать иммунитет человеческого организма.

В то же время ученый констатирует, что для здоровья полезнее есть яблоки не в свежем виде, а приготовленными на пару или отварными. Пищевая ценность таких яблок намного выше, подчеркнул специалист.

Также медик назвал опасный способ есть яблоки – это их употребление в сочетании с продуктами, богатыми крахмалом. Китайский врач пояснил, что усвоение крахмалистой пищи стимулирует выделение желудком кислоты, а яблоки сами по себе содержат много органических кислот.

Таким образом сочетание этих продуктов может провоцировать развитие нарушений, обусловленных чрезмерной кислотностью, повреждать нежную слизистую пищеварительных органов.

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