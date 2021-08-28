закрыть
28 августа 2021, суббота, 20:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британскому морпеху удалось вывезти из Кабула 200 собак и кошек

12
  • 28.08.2021, 18:41
  • 4,654
Британскому морпеху удалось вывезти из Кабула 200 собак и кошек

Для животных организовали чартерный рейс.

Британское правительство организовало чартер для эвакуации 200 собак и кошек из Кабула. Их вывозит основатель благотворительность организации Nowzad, бывший британский морпех ВМС Пен Фартинг. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании, пишет znak.com.

Сначала военные отказались эвакуировать животных, которых Фартинг пытался вывезти из Кабула — 140 собак и 60 кошек. «Вся наша команда, а также собаки и кошки находились в безопасном периметре внутри аэропорта. Нас развернули, потому что президент США Джо Байден изменил правила оформления за два часа до этого. Прошел через ад, чтобы попасть туда, и нас отправили в хаос этих ужасных взрывов», — написал бывший морпех в твиттере.

Глава военного ведомства Бен Уоллес в эфире телеканала Sky News рассказал, что животным отказали из-за соображений безопасности, а также потому что военные должны отдавать предпочтение спасению людей.

Однако после привлечения внимания британское правительство дало добро: для животных организовало чартерный рейс. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. «Пен Фартинг и его питомцы прошли систему контроля в аэропорту Кабула вооруженными силами Великобритании. В настоящее время им оказывают помощь, они ожидают транспортировку», — сказано в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»