Британскому морпеху удалось вывезти из Кабула 200 собак и кошек 12 28.08.2021, 18:41

4,654

Для животных организовали чартерный рейс.

Британское правительство организовало чартер для эвакуации 200 собак и кошек из Кабула. Их вывозит основатель благотворительность организации Nowzad, бывший британский морпех ВМС Пен Фартинг. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании, пишет znak.com.

Сначала военные отказались эвакуировать животных, которых Фартинг пытался вывезти из Кабула — 140 собак и 60 кошек. «Вся наша команда, а также собаки и кошки находились в безопасном периметре внутри аэропорта. Нас развернули, потому что президент США Джо Байден изменил правила оформления за два часа до этого. Прошел через ад, чтобы попасть туда, и нас отправили в хаос этих ужасных взрывов», — написал бывший морпех в твиттере.

Глава военного ведомства Бен Уоллес в эфире телеканала Sky News рассказал, что животным отказали из-за соображений безопасности, а также потому что военные должны отдавать предпочтение спасению людей.

Однако после привлечения внимания британское правительство дало добро: для животных организовало чартерный рейс. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. «Пен Фартинг и его питомцы прошли систему контроля в аэропорту Кабула вооруженными силами Великобритании. В настоящее время им оказывают помощь, они ожидают транспортировку», — сказано в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».