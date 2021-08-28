Путин в отчаянии 7 28.08.2021, 20:08

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В российских провинциях прогнозируется рост протестных настроений.

Президент России Путин накануне сентябрьских выборов в Госдуму подписал указ о единовременных денежных выплатах всем гражданам, получающим пенсию. Ранее на встрече с представителями партии «Единая Россия», он предложил выплатить военным по 15 тысяч рублей, а гражданским пенсионерам – по 10 тысяч рублей, пишет сайт Крым.Реалии.

Сам Путин не состоит в партии «Единая Россия», однако именно она в России остается правящей. Предполагается, что общая сумма, которую направят на выплаты из государственного бюджета, составит до полутриллиона рублей.

Между тем, согласно опубликованному в августе социологическому опросу «Левада-Центра», в июле 2021 года общественные настроения в России заметно ухудшились по сравнению с предыдущим замером в мае. Как говорится, в исследовании, пессимистические ожидания в большей мере связаны с ситуацией в стране в целом, нежели с личными ожиданиями на будущее. Представления о грядущих переменах в политической и экономической жизни России, способности руководства страны справиться с проблемами ухудшились на 9-10%. О том, способны ли путинские выплаты повлиять на настроения россиян и крымчан перед выборами говорят эксперты.

Российский оппозиционный политик Лев Шлосберг, которого, кстати, сняли с выборов в Госдуму якобы за поддержку Алексея Навального, высказал оценку, что этими выплатами российский президент, по сути, подкупает избирателей:

«Мы увидели сейчас, как на 21-м году безраздельного монопольного правления Владимир Путин и его партия оценивают голос избирателя. Эти суммы – это оценка голосов избирателей. Кроме того, Путин эти суммы утвердил своим указом в то время, как бюджет России может изменяться только законом Российской Федерации о внесении изменений в бюджет. Указы президента не могут изменять бюджет России. Понятно, что эта Дума примет все, что Путин предложит, но указами президента, в отличие от федеральных законов, бюджет не меняется. Совершенно очевидно, что за 20 лет правления все, к чему пришла эта партия и этот президент, – это необходимость за несколько недель до выборов раздать людям деньги, как бедным. На мой взгляд, то, что сейчас мы видели перед собой, может являться предметом рассмотрения и в избирательной комиссии, и в судах на предмет подкупа избирателей. Это государственная политика, приуроченная к избирательной кампании, это выступление президента на предвыборном съезде правящей партии, это использование средств национального бюджета для достижения конкретных политических целей».

Российский юрист-международник, эксперт Дома свободной России в Киеве Владимир Жбанков высказал мнение, что единоразовые выплаты Путина – лишь одно из свидетельств неспособности российских властей выиграть выборы честными методами.

– Это жест отчаяния. Сейчас в России выборы пытаются сделать безальтернативными, не допуская всех оппозиционных кандидатов, фабрикуя на них уголовные дела, объявляя иностранными агентами все сколько-нибудь объективные СМИ. Мало того, предполагается трехдневное голосование. Раньше независимые наблюдатели могли мониторить происходящее на участках в течение одного дня, а теперь есть две ночи, когда урны будут полностью в руках тех, кто фальсифицирует выборы. Власти понимают, что люди их ненавидят, что они не способны выиграть выборы честно. Эти 10-15 тысяч рублей – прямой подкуп немногочисленных избирателей, которые все же могут за них проголосовать. Тем не менее многие могут счесть это издевательством, ведь накануне вышла новость о том, что деревянные гробы в России подорожали как раз до 10 тысяч рублей.

Владимир Жбанков полагает, что даже как инструмент потенциального подкупа эти выплаты вряд ли сработают – учитывая, что избиратели все равно могут проголосовать против партии власти.

– Эти 10 тысяч в итоге не смогут изменить жизнь человека настолько, чтобы он полюбил правящую партию. Скорее всего, будет обратный эффект, но я не думаю, что он существенно скажется на электоральных настроениях. По действиям властей и так понятно, что народ правящую партию ненавидит. Таким образом, на мой взгляд, это просто пустое раздувание инфляции. Главная задача властей сейчас – «сушить явку», то есть чем меньше людей придет на выборы, тем лучше для них. Так что если кто-то хочет хоть как-то сопротивляться режиму, надо идти и голосовать.

Российский экономический обозреватель Максим Блант указывает на то, что выплаты к выборам на самом деле получат не только пенсионеры и что эти траты госбюджета должны подстегнуть инфляцию.

– Еще весной Владимир Путин анонсировал выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми на каждого ребенка школьного возраста, и они были выданы как раз в августе, перед выборами. Все это однозначно подкуп избирателей: по сути, решили не ограничиваться обещаниями, а уже заранее все выплатить. Безусловно, для экономики это мощный проинфляционный фактор. С одной стороны, Центробанк пытается бороться с инфляцией, повышая ставки рефинансирования, которые выливаются в более высокие ставки по кредитам и для бизнеса, и для населения. Соответственно, рефинансировать старые долги сложнее – это также бьет по населению. Думаю, рост инфляции на один – полтора пункта случится уже осенью. Поскольку эти выплаты – не те деньги, на которые люди рассчитывали, то они потратят их не на что-то жизненно важное и необходимое. Может, кто-то уменьшит долги по кредиту.

При этом Максим Блант отмечает, что в целом российская экономика быстро восстанавливается после коронавирусного кризиса ввиду подорожания экспортного сырья, и у российского бюджета в целом достаточно денег в том числе для подобных выплат.

Между тем представитель Краевого совета украинцев Крыма, глава Регионального центра прав человека Сергей Мокренюк прогнозирует рост протестных настроений в российских провинциях.

– Я очень рад, что Путин вынужден покупать лояльность избирателей. Это значит, что все не очень радужно, как показывают по телевизору. С другой стороны, то, как проголосуют люди, не имеет такого значения, как то, какую цифру там нарисуют. Мне сложно судить о содержательной стороне российских выборов, но очень интересно наблюдать за тем, как в российских регионах люди борются за место, где они живут. В частности, растут протестные настроения в Башкортостане, Татарстане, на Забайкалье. То есть граждане начинают понимать, что это их земля, но их грабят те, кого они видели разве что по телевизору. Вот это имеет значение, и, возможно, из этого вырастут новые политические силы. Правда, медиа в России полностью подконтрольны, и высказывать свою политическую позицию свободно невозможно.

Выборы в Госдуму России пройдут с 17 по 19 сентября, в том числе в аннексированном Крыму. Украина, США, Евросоюз и ряд других стран мира считают российские процедуры голосования на временно оккупированном полуострове незаконными и не признают их результаты.

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