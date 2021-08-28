Постпутинская Россия 2 28.08.2021, 20:30

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Стоит нарисовать перед людьми ясную картину будущего, и от властных рейтингов только рожки да ножки останутся.

Путин настолько зациклен на проблемах удержания власти и борьбы с врагами, что ни о чём другом думать уже не в состоянии, пишет для «Эхо Москвы» политолог Аббас Галлямов. Ради этого он разрушил буквально все институты в стране. Но ведь Путин рано или поздно всё равно уйдёт. Так вот, на следующий день после того, как это случится, страна поймёт, что никакого понимания относительно того, что делать дальше, у неё нет. Просто потому что раньше никто об этом всерьёз не размышлял.

А ведь менять придётся очень многое. Не важно даже, кто окажется во главе государства — назначенный ли Путиным преемник или кто-то из лидеров оппозиции, — ему всё равно нужно будет восстанавливать государственные институты и общественные связи. К этому лучше подготовиться заранее. В российской политике должна появится сила, которая уже сейчас приступит к разработке стратегии будущих реформ.

Это ведь только так кажется: главное, мол, нынешних кровопийц сбросить, а там дальше само всё как по маслу пойдёт. Само не пойдёт. Нужно будет предпринимать конкретные шаги, а что это за шаги должны быть? Вопросов, на самом деле, масса. Вот, например, в прошлом году в Конституцию был внесён ряд явно вредных поправок — про «президентских сенаторов», например, или про право президента увольнять судей Конституционного суда. Поправки эти нарушают принцип разделения властей. Наверное, их надо отменять. А каким образом? Надо определиться с процедурой. И вообще, если уж менять Конституцию, то может заодно надо и другие изменения вносить? Чтобы не каждый год ее по частям править, а всё зараз сделать. Или лучше не зараз, а именно по частям?

Или, например, взять систему СМИ. Нужны ли свои СМИ государству? А как быть с формально частными медиа, принадлежащими сейчас членам кооператива «Озеро»? Отбирать? Или позволить им агитировать за контрреволюцию? И если отбирать, то каким образом? Через суд? А с самим судом, кстати, что делать? Как его чистить, кем заполнять и каким образом его независимость восстанавливать?..

Размышляя над всеми этими вопросами, придется исходить не только из соображений абстрактной справедливости. Нужно будет внимательно следить за тем, чтобы реформы не спровоцировали слишком резкого роста числа социальных и политических конфликтов. Серьезные преобразования часто к этому ведут. Поэтому надо заранее наметить потенциальные конфликтные зоны и думать, как их минимизировать. У нас ведь за что ни возьмись — везде противоречия: центр против регионов; государство против МСУ; силовики против гражданского общества; труд против капитала и т.д. и т.п.

Принципиальное значение имеет последовательность преобразований. Слишком много сфер за раз трансформировать нельзя. Каждая реформа порождает силы, ей противодействующие. Объединившись, в какой-то момент они могут оказаться в состоянии опрокинуть лагерь реформаторов. Страну надо менять, не повторяя ошибок 90-х. Нужно избежать хаоса и дезорганизации, которые обычно сопровождают процессы разгосударствления и децентрализации.

В общем, кто-то должен взять на себя ответственность сформулировать все эти вопросы, определить круг экспертов и начать собирать с ними круглые столы. Нужно обсуждать цели и задачи реформ, конкретные механизмы их реализации, оформлять законопроекты… Нужна стратегия развития постпутинской России.

Она, кстати, делу борьбы с режимом тоже очень сильно поможет. Консерватизм значительной массы населения у нас ведь как раз тем и обусловлен, что люди будущего не видят. Они не понимают, что там впереди, и боятся неизвестности. Именно эта боязнь и является на сегодня главным ресурсом Кремля. Стоит нарисовать перед людьми ясную картину будущего, и от властных рейтингов только рожки да ножки останутся.

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