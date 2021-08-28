Apple Джобса против Apple Кука 2 28.08.2021, 20:57

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Как за 10 лет производитель iPhone стал самой дорогой компанией мира.

24 августа 2011 года Стив Джобс ушел в отставку с поста гендиректора Apple. Его место занял Тим Кук. Многие эксперты тогда высказывали сомнения в будущем корпорации без ее харизматичного основателя, пишет kommersant.ru.

Господство сервисов и метода

С тех пор Apple стала самой дорогой компанией мира — ее рыночная капитализация выросла на 600%, приблизившись к $2,5 трлн. Гаджетами Apple пользуются более миллиарда человек, а сама компания регулярно продолжает обновлять рекорды финансовой отчетности. Выручка за третий квартал нынешнего года составила $81,4 млрд — почти втрое больше, чем компания заработала в тот же квартал 2011 года.

«Это, возможно, самый успешный переход от одного сильного руководителя к другому в корпоративной истории,— говорит в 2021 году директор по исследованиям инвесткомпании FBB Capital Partners Майк Бейли.— Честно говоря, возможно, Apple больше нуждалась во вдохновителе и политике, чем в основателе, склонном к ручному управлению и работе до изнеможения. Это поддержание империи, а не ее строительство».

Если Стив Джобс был известен своим умением создавать прорывные гаджеты и изменять представления пользователей о том, каким может быть компьютер или смартфон, то господин Кук очень хорош в создании экосистемы — набора возможностей, сервисов и устройств.

В эти десять лет была создана разветвленная система сервисов для владельцев гаджетов компании (и не только). Это и запущенный в 2011 году облачный сервис iCloud, и созданные в 2015 году музыкальный стриминговый сервис Apple Music и платежный сервис Apple Pay, игровой сервис Apple Arcade (2019 год).

Один из последних и самый амбициозный проект — видеосервис Apple TV+. Он запущен в 2019 году. С тех пор Apple уже инвестировала в него миллиарды долларов, собирается вложить еще миллиарды в ближайшие годы и готова конкурировать с Netflix и Disney+.

В 2011 году выручка от сервисов составляла $3 млрд. В 2016 году она достигла $20 млрд, а в прошлом — $53,8 млрд. На нее приходится уже около 20% доходов компании.

Такая диверсификация позволила сделать бизнес более устойчивым.

В первые годы руководства господина Кука корпорация переживала некоторое замедление: продажи iPhone росли слабо или даже несколько снижались. Однако потом Apple удалось вернуться к устойчивому росту.

О диверсификации деятельности свидетельствует и тот факт, что под руководством господина Кука Apple приобрела более сотни компаний самых разных направлений. В числе прочего она купила известного производителя наушников Beats Electronics за $3 млрд, приложение для распознавания музыки Shazam за $400 млн, стартап Drive.ai, специализирующийся на технологиях беспилотного вождения за $200 млн, а также подразделение корпорации Intel по производству модемов за $1 млрд.

Что касается устройств, в последнее десятилетие корпорация представила такие ставшие весьма популярными гаджеты, как «умные часы» Apple Watch в 2015-м и наушники AirPods в 2016 году. Конечно, ни один из этих продуктов не является новаторским, однако они, как и сервисы, удачно дополняют всю экосистему Apple.

Конфликты и отсутствие новаторства

Одновременно с этим Apple часто попадала сложные ситуации. Вот только самый последний случай, когда корпорация оказалась в центре острой критики, хотя как будто и исходила из исключительно благих побуждений.

В начале августа Apple объявила, что будет активнее бороться с детской порнографией — и для этого установит на iPhone и iPad специальное ПО для поиска такого контента. Это вызвало волну критики со стороны сторонников приватности. Более 4,4 тыс. частных лиц и организаций подписали обращение к Apple с призывом отказаться от этих планов.

Среди других крупных конфликтов — противостояние с Facebook и другими компаниями, важная часть доходов которых приходится на онлайн-рекламу.

В этом случае Apple обновила политику конфиденциальности, значительно ограничив сбор информации о пользователях, используемой для таргетированной рекламы.

В свою очередь, многие разработчики недовольны 30-процентной комиссией, взимаемой Apple со всех платежей внутри приложений в App Store. В прошлом году разработчик игр Epic Games, а вслед за ним и многие другие фирмы, включая Spotify, Match Group, Microsoft и Facebook, запустили кампанию по снижению этой комиссии. В мае господину Куку даже пришлось дать показания в суде по этому делу.

Еще один повод для критики — отношения с сотрудниками.

И если раньше в центре внимания общественности оказывались скорее плохие условия труда на заводах ее поставщиков в Китае и других развивающихся странах, то в последнее время возникают и конфликты с американскими сотрудниками Apple. Так, когда в июне компания объявила о скором выходе в офис после более чем года работы из дома, это вызвало недовольство многих ее сотрудников.

Господина Кука периодически упрекают в том, что за десять лет Apple не выпустила ничего столь же прорывного и революционного вроде iPhone. По мнению экспертов, в будущем у корпорации возможны сложности при все большем распространении интернета вещей. Хотя в линейке есть «умная колонка» HomePod, в целом Apple отстает в этом отношении от многих конкурентов.

Можно сказать, что они все еще сильно зависят от iPhone. Я пытаюсь вообразить, как будет выглядеть будущее и что произойдет, когда смартфон перестанет быть центром вселенной»,— отмечает аналитик компании D.A. Davidson Том Форте.

Хотя регулярно пишут о том, что Apple занимается разработкой собственных очков дополненной реальности, собственных чипов или беспилотного автомобиля, пока все это остается на уровне разработок.

Впрочем, другие эксперты защищают стиль руководства господина Кука. Они говорят о «триумфе метода над магией» или «создании феномена с точки зрения фондового рынка», имея в виду более системное чему у Стива Джобса руководство компанией и непрекращающийся рост ее акций.

«Apple господина Кука, как говорят многие бывшие топ-менеджеры Apple,— это корпоративный гигант, стремящийся к росту за счет империи продуктов и услуг вокруг революционных изобретений его предшественника»,— пишет The Wall Street Journal.

«Это то, чего многие не понимают: поступательное развитие революционно для Apple. Как только они входят в какую-либо категорию с простым элегантным решением, они начинают прокладывать курс и овладевать пространством. Не нужно ставить все новые рекорды в скорости, просто развивайтесь органично»,— считает Крис Дивер, несколько лет занимавшийся подбором кадров для команд исследователей и разработчиков Apple.

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